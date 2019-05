Marcin W., kandydat Wiosny w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jako prezes zarządu grupy producenckiej Friends Fruits, został w grudniu ubiegłego roku zatrzymany przez CBA ws. podejrzenia wyłudzenia kilkunastu milionów złotych z ARiMR - dowiedział się Onet.

Lider partii Wiosna Robert Biedroń / Jakub Kamiński / PAP

Tożsamość mężczyzny potwierdziliśmy w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Podejrzany nie chciał odnieść się do tych informacji. Najpierw zapowiadał, że się z nami spotka i wyjaśni sprawę. Później okazało się, że kandydat partii Roberta Biedronia nie ma czasu. Nie chciał również rozmawiać przez telefon z dziennikarzem Onetu. Nie będę się przez telefon do tego odnosił. To jest jedna wielka nieprawda - powiedział, po czym rozłączył się.

10 grudnia 2018 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało osiem osób ws. wyłudzenia około 17 mln zł. Agenci zatrzymali i doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Warszawie szefa grupy producenckiej Marcina W., wiceprezesa Jacka Ś. oraz innych przedsiębiorców: Włodzimierza G., Anety K., Ewy Ś., Leona Ś. oraz Andrzeja G. i Zdzisława K. Tego samego dnia podejrzani usłyszeli zarzuty.

Zarzuty wyłudzenia

"Marcinowi W., pełniącemu funkcję prezesa grupy producentów oraz Jackowi Ś., wiceprezesowi grupy prokurator przedstawił zarzuty wyłudzenia w okresie od września 2011 r. do września 2015 r. wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami związanymi z grupą, dofinansowania w kwocie ponad 16,5 mln zł oraz usiłowania wyłudzenia kwoty ponad 5,5 mln zł, poprzez składanie osobiście lub w uzgodnieniu z innymi osobami nierzetelnych dokumentów wykazujących fikcyjne wydatki grupy i nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla wnioskowanego dofinansowania" - informował Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Według ustaleń CBA, osoby reprezentujące grupę producentów rolnych złożyły do Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR pięć wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Kolejne dwa wnioski zostały złożone do Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Wszystkie te wnioski miały zawierać nieprawdziwe dane, przez co doprowadzono agencję rolną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Pięć podejrzanych osób zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy. Wobec trzech osób (Marcin W., Zdzisław K. oraz Aneta K.) zastrzeżono, że areszt zostanie uchylony po wpłaceniu kaucji w kwotach od 170 do 400 tys. zł. Marcinowi W. grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Bujak: kandydat został już przesłuchany

Do afery odniósł się lider listy Wiosny do PE w woj. lubelskim. Potwierdził, że w tej sprawia została już powołana komisja wewnątrz partii. - Sam czekam na solidne wyjaśnienia - mówi Zbigniew Bujak. W tej sprawie działa już druga komisja. Z tego co wiem kandydat został już przesłuchany - dodaje były opozycjonista w czasach PRL.

Władze ugrupowania w regionie konsekwentnie milczą. Nie komentujemy tej sprawy - ucina krótko Jędrzej Halerz, zastępca szefa sztabu lubelskiego Wiosny.