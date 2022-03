W obwodzie lwowskim rozpoczął się nabór do brygady obrony terytorialnej, która ma bronić miasta przed możliwą rosyjską inwazją. Jak informują lokalne władze, do nowo tworzonej brygady jest bardzo wielu chętnych.

Opustoszałe ulice Lwowa / MYKOLA TYS / PAP/EPA

W wielu miejscach obwodu lwowskiego na głównych trasach powstają punkty kontrolne. Są obsadzone przez mundurowych i członków obrony terytorialnej. Na tych blokadach większość ma broń długą. Stawiane są stalowe zapory przeciwczołgowe. Kopane są też rowy, które mają utrudnić wjazd do miasta wojskowych pojazdów - relacjonuje specjalny wysłannik RMF FM Krzysztof Zasada, który jest we Lwowie.

Lokalna administracja poinformowała też, że potrzebuje kamizelek kuloodpornych, hełmów, a także lekarstw i środków opatrunkowych.

Mundurowi są coraz bardziej widoczni na ulicach. To nie tylko żołnierze, ale przede wszystkim oddziały obrony terytorialnej.

Dziennikarz RMF FM zauważył dziś dwie kolumny po kilkudziesięciu ludzi w nowych mundurach, które przeszły ulicami centrum miasta. W sumie patrolowaniem Lwowa zajmuje się ponad 3 tysiące osób.

Władze obwodu wydały też ostrzeżenie, by zwracać uwagę na podejrzane przedmioty. Są informacje, że dywersanci podrzucają na ulice zabawki albo telefony komórkowe z materiałami wybuchowymi. Najeźdźcy chodzi o to, by maksymalnie zdestabilizować sytuację w regionie - napisano w komunikacie.