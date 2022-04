Nowelizacja specustawy pomocowej wydłuża o 60 dni termin wypłaty świadczeń za pomoc uchodźcom z Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce / Wojtek Jargiło / PAP

Po wejściu w życie zmienionej regulacji świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy będzie wypłacane za okres do 120 dni. To o 60 dni więcej niż przewidują obecne przepisy. Wysokość takiego świadczenia to 40 złotych za osobę dziennie.

Nowela wprowadza też zapisy, które umożliwią monitorowanie wypłaty świadczeń. Zgodnie z nimi minister ds. informatyzacji będzie prowadził bazę danych wniosków o świadczenie, dzięki której gminy będą mogły weryfikować zawarte w nich informacje. Dane zgromadzone w bazie minister ds. informatyzacji udostępni MSWiA, MRiPS, wojewodom i gminom.

Gminy będą mogły skontrolować, czy dla danej osoby nie złożono już wniosku z innym adresem zakwaterowania w tym samym czasie, a także porównywać dane we wniosku z danymi w rejestrze PESEL. Będą mogły też sprawdzić datę wjazdu obywatela Ukrainy do Polski.

W regulacji zapisano, że pokrywany przez wojewodę koszt obsługi przez gminę zadania dotyczącego świadczeń to 16 złotych za każdy rozpatrzony wniosek. W przypadku weryfikacji przez gminę warunków zakwaterowania i wyżywienia to 32 złote za każdy rozpatrzony wniosek.

Nowela wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu wydłużającego do 120 dni okres, za który może być przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.