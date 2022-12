"Wyjazd z Ukrainy jest obarczony gigantycznym ryzykiem natury bezpieczeństwa. Służby rosyjskie po prostu chcą zlikwidować przedstawicieli władzy ukraińskiej - od prezydenta po generałów" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, pytany o wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych. "Umówiliśmy się ze stroną ukraińską i też wewnętrznie, że nie będziemy podawać publicznie żadnych konkretów dotyczących tej wizyty" - dodał.

Przydacz: Wyjazd Zełenskiego jest obarczony gigantycznym ryzykiem Jakub Rutka / RMF FM

Po raz pierwszy od wybuchu wojny prezydent Zełenski wyjeżdża z Ukrainy i swoje kroki kieruje do Stanów Zjednoczonych. To Stany Zjednoczone są mocarstwem, które najbardziej aktywnie wspiera Ukrainę - także militarnie. Cel prezydenta Zełenskiego jest jasny - chęć utrzymania tego wsparcia, ale chęć także bycia przekaźnikiem bezpośrednich informacji, aby opinia publiczna, elity polityczne i decydenci w Waszyngtonie wiedzieli, co tak naprawdę tam się dzieje - tłumaczył w Rozmowie w południe w RMF FM wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Wsparcie Ukrainy przez Stany Zjednoczone jest absolutnie kluczowe. Wskazywanie kierunków w naturalny sposób przystoi największemu sojusznikowi, państwu, które ma największe możliwości wsparcia - dodał.

Gość Mariusza Piekarskiego nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy po powrocie z USA Wołodymyr Zełenski może pojawić się w Warszawie.

Kiedy Ukraina wygra tę wojnę, na pewno prezydent Zełenski przyjedzie do Warszawy z dużą wizytą. Myślę, że wszyscy na Ukrainie mają świadomość, jak dużo Polska, zwykli Polacy także, pomagają Ukrainie. Podziękowanie wielokrotnie płynące już Kijowa popłynie także wtedy, kiedy Ukraina wygra tę wojnę i będziemy mogli sobie wszyscy gratulować - stwierdził Przydacz. Do tego momentu o wszystkich kontaktach będziemy informować post factum. Jeśli się wydarzą - będziemy o nich mówić - dodał. Nie możemy narzekać na brak kontaktów pomiędzy naszymi prezydentami. Prezydent Duda był wielokrotnie w Kijowie - podkreślał.