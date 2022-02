Studenci z Lwowa nagrali przesłanie dla świata. "Zostajemy na Ukrainie" - mówią i proszą o wsparcie każdego z nas.

Przesłanie dla świata - to nazwa projektu ogólnoukraińskiego radia studenckiego. Studenci z całej Ukrainy nagrali swe wypowiedzi dotyczące tego, co przeżywają w związku z rosyjską agresją na ich kraj. Tak powstał klip dźwiękowy, który emituje już ponad 600 studenckich rozgłośni na całym świecie.

"Cześć, jestem z Lwowa i potrzebuję Twoje pomocy. Kocham moje miasto, mój kraj. Nigdy nikomu go nie oddamy. Błagam, wesprzyj Ukraińców" - mówił młoda dziewczyna.

"Jestem z Kijowa i chcę, żebyście poznali prawdę. Nasze miasta są pod ostrzałem rosyjskich okupantów. Martwię się o swoją rodzinę. Wesprzyj naszą ojczyznę. Nigdy nie wiesz, kiedy wojna będzie obok Twojego domu" - mówi student.

"Jestem z Czarnobyla. Mój odważna i wolna ojczyzna umiera. Proszę, jeśli widzisz, że Twój rząd nie robi wystarczająco dużo lub nie rob nic - działaj, idź na manifestacje. Jeśli możesz weź udział w zbiórce pieniężnej, rozpowszechniaj prawdziwe informacje".

"Urodziłam się w Doniecku, ale teraz mieszkam w Kijowie. To, co dzieje się tutaj jest przerażające. To prawdziwa wojna. Rosja chce zająć Ukrainę, bombarduje domy i strategiczne obiekty".