Ukraina uruchomiła unijny Mechanizm Ochrony Ludności (UCPM) w związku ze zniszczeniem zapory elektrowni wodnej Kachowka – przekazał naszej dziennikarce w Brukseli rzecznik KE Balazs Ujvari. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że setki tysięcy ludzi pozbawione są dostępu do wody pitnej. Polska ma przekazać Ukrainie cysterny i pompy wysokiej wydajności. "W ciągu doby armia agresora przeprowadziła 35 ataków rakietowych z użyciem rakiet Ch-101/Ch-555 (wszystkie zostały strącone). Rosjanie dokonali też 41 ataków lotniczych i 57 ostrzałów z wyrzutni wieloprowadnicowych. Są ofiary i ranni wśród cywilów, zniszczone bloki mieszkalne i prywatne oraz inna infrastruktura cywilna" - przekazał ukraiński sztab wojskowy. Najważniejsze informacje dotyczące 469. dnia inwazji Rosji w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji.

Ewakuacja mieszkańców miasta z zalanych terenów w Chersoniu

12:40

Ponad pół godziny trwał w środę alarm przeciwlotniczy na terytorium całej Ukrainy, ogłoszony przed południem czasu lokalnego i wywołany prawdopodobnie aktywnością rosyjskiego lotnictwa bojowego. Alarm ogłoszono m.in. obwodach sąsiadujących z Polską obwodach.

12:06

Ukraina uruchomiła unijny Mechanizm Ochrony Ludności (UCPM) w związku ze zniszczeniem tamy w elektrowni wodnej Kachowka - przekazał naszej dziennikarce w Brukseli rzecznik KE Balazs Ujvari. Mechznim pomocowy uruchamiany jest przez kraj znajdujący się w potrzebie, którzy przedstawia KE listę sprzętu lub rodzaju pomocy, której potrzebuje.

Mechanizm ten umożliwi Komisji Europejskiej koordynację pomocy humanitarnej. Kraje UE będą mogły teraz dostarczać pomoc z listy zapotrzebowania, którą przedstawiła Ukraina. Chodzi o szybkie dostarczenie np. mobilnych stacji uzdatniania wody, pomp, które będą wypompowywać brudną wodę i błoto, węży strażackich czy łodzi. Jak przekazał mi rzecznik KE Niemcy natychmiast zaoferowały 5000 filtrów do wody i 56 generatorów, a Austria 20 zbiorników na wodę i 10 pomp do błota. Sprzęt ten jest już w drodze - powiedział rzecznik.

12:02

Szef MSWiA w porozumieniu z premierem Morawieckim zdecydował o przekazaniu pomocy rzeczowej Ukrainie w postaci cystern na wodę oraz pomp wysokiej wydajności. O zapotrzebowanie rzeczowe strona ukraińska wystąpiła za pośrednictwem Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC).

11:58

Po zniszczeniu tamy w Nowej Kachowce tysiące hektarów pól zostanie zalanych, a co najmniej 500 tys. ha gruntów odciętych od możliwości nawadniania może zamienić się w pustynie - oświadczyło we wtorek ministerstwo rolnictwa Ukrainy cytowane przez agencję Reutera.

11:52

Po wysadzeniu we wtorek przez Rosjan tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce sytuacja w leżącym nad tą samą rzeką Chersoniu jest unormowana, jednak zaniepokojenie wywołuje brak informacji o wiernych na terytorium okupowanym - powiedział w środę PAP proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Chersoniu, ks. Maksym Padlewski.

Dziś sytuacja jest o wiele spokojniejsza, niż wczoraj, bo wczoraj od samego rana prowadzona była ewakuacja. Wywieziono sporo ludzi z terenów zagrożonych, bądź zalewanych wodą. Dziś ratownicy wciąż pływają na łodziach, sprawdzając, czy ktoś nie pozostał w domu i ratując pozostawione zwierzęta - poinformował w rozmowie telefonicznej.

W Chersoniu całkowicie zalana została dzielnica Ostriw, która znajduje się na wyspie na Dnieprze. Mosty, które tam prowadziły, we wtorek były zalane wodą.

11:36

Oczywiste jest, że to Rosjanie wysadzili tamę w Kachowce. Dziesiątki wsi i miasteczek znalazły się pod wodą. Giną zwierzęta, a ludzie siedzą na dachach i błagają o pomoc. Są jednak tacy, którzy powielają spiskowe teorie - napisał w środę na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Katastrofa ekologiczna. Ogromne szkody w ukraińskim sektorze energetycznym i rolnym, ryzyko poważnej suszy w trzech regionach. A niektóre światowe media pytają: 'Kto jest winny? Trudno powiedzieć... Nigdy nie poznamy prawdy'. Chociaż prawda jest oczywista" - napisał Podolak.

Doradca ukraińskiego prezydenta odniósł się tym samym do niektórych opinii, które winę za runięcie zapory przypisują Ukraińcom. Taką tezę lansuje np. cytowany przez Podolaka najbogatszy człowiek świata Elon Musk. "Czy to jakiś jawny absurd? A może dowód na teorię, że im bardziej absurdalne kłamstwo, tym bardziej opłaca się je sprzedać?" - pyta Mychajło Podolak.

11:09

W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa na całym terytorium Ukrainy ogłoszono w środę alarm powietrzny i polecono mieszkańcom ukrycie się w schronach. W Kijowie syreny alarmowe zawyły ok. godz. 11.30 (10.30 w Polsce).

W sieciach społecznościowych poinformowano o starcie z lotnisk w Rosji ciężkich myśliwców MiG-31K, mogących przenosić rakiety ponaddźwiękowe Kinżał. "W powietrzu znajduje się już siedem MiG-31K" - przekazał w Telegramie Oficjalny Radar Alarmów.

10:50

Częściowe zniszczenie tamy w Nowej Kachowce po raz kolejny ilustruje tragiczne konsekwencje agresji, za którą wyłączną odpowiedzialność ponosi Rosja; Francja jest gotowa udzielić władzom Ukrainy pomocy w reagowaniu na skutki częściowego zniszczenia tamy - oświadczyło MSZ Francji.

"Francja wyraża głębokie zaniepokojenie humanitarnymi i środowiskowymi skutkami tych zniszczeń dla dotkniętej nimi ludności ukraińskiej, a także dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowej w Zaporożu" - stwierdziło MSZ Francji.



10:40

Setki tysięcy ludzi pozbawione są dostępu do wody pitnej na skutek wysadzenia tamy w Nowej Kachowce - oznajmił w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Zniszczenie jednego z największych zbiorników wodnych na Ukrainie jest absolutnie celowe... Setki tysięcy ludzi zostało pozbawionych normalnego dostępu do wody pitnej" - stwierdził Zełenski na swoim profilu w Telegramie.

10:13

Ponad 30 tys. metrów sześciennych wody uwalnia się ze zbiornika Kachowka co sekundę - podaje agencja TASS powołując się na władze okupacyjne.

09:52

Po wysadzeniu zapory na Dnieprze na prawym (zachodnim) brzegu rzeki pod wodą znalazło się 1852 domów; do rana ewakuowano 1457 osób - powiadomił w środę szef władz obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin. Prognozuje się, że w ciągu 20 godzin poziom wody podniesie się o kolejny metr.

Z powodu poważnego uszkodzenia zapory wody będzie jeszcze przybywać. Według naszych prognoz w ciągu 20 godzin poziom wody podniesie się jeszcze o ok. 1 m - przekazał Prokudin w oświadczeniu opublikowanym w Telegramie w środę rano. Jednocześnie intensywność podtopień się zmniejsza.

08:41

Andrij Sadowy w rozmowie 7 pytań 7:07 ocenił, że w Nowej Kachowce doszło do katastrofy ekologicznej, w tym także ogromnych strat dla tamtejszej ludności. Ludzie stracili wszystko - podkreślił Sadowy.

Zwrócił zarazem uwagę, że poszkodowani zostali także mieszkańcy terytoriów kontrolowanych przez Rosjan. Ich sytuacja jest o wiele tragiczniejsza - dodał mer Lwowa. Rosja to państwo barbarzyńskie; ludzie nie mają dla nich żadnego znaczenia. Dla nich śmierć to po prostu statystyka; to my bijemy się o każdego człowieka - podkreślał Sadowy.

Zauważył ponadto, że zniszczone zostały całe połacie ziemi, której odnowienie zajmie lata. Jak rolnicy mają ją teraz uprawiać? - pytał polityk.

07:56

Rosjanie mogli wysadzić tamę w Nowej Kachowce po to, by utrudnić Ukraińcom działania kontrofensywne - ocenił w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Prognozy ekspertów amerykańskich i europejskich są zgodne z przewidywaniami ISW z października 2022 r. dotyczącymi tego, że Rosjanie mogą odnieść potencjalnie większe korzyści z zalania delty Dniepru pomimo uszkodzenia własnych przygotowanych pozycji obronnych niż Ukraińcy - twierdzą eksperci think tanku. ISW oceniło, że wojska rosyjskie mogą wykorzystać powódź do poszerzenia Dniepru i skomplikować ukraińskie próby kontrofensywy na i tak trudnym terenie. Rosjanie bardzo zaniepokoili się ukraińskimi przygotowaniami do przekroczenia rzeki i kontrataku na wschodni brzeg obwodu chersońskiego.



07:52

Rosjanie, dopuszczając się zbrodni wojennej, wysadzili tamę na Dnieprze w celu niedopuszczenia do ruchu ukraińskich wojsk - oświadczył w środę rano w komunikacie sztab generalny armii Ukrainy.

W wyniku tego aktu terrorystycznego ok. 80 miejscowości znajduje się w strefie podtopienia - podano w porannym komunikacie sztabu generalnego.

Rosja kontynuuje wojnę najeźdźczą, nie licząc się ze stratami. By osiągnąć swoje cele stosuje taktykę terroru, ostrzeliwuje obiekty cywilne, w tym dzielnice mieszkalne - podsumowano.

07:06

Oczekujemy pierwszych uchodźców, którzy musieli uciekać z domu w związku z katastrofą zapory w Nowej Kachowce - powiedział w internetowym Radiu RMF24 mer Lwowa Andrij Sadowy.

06:45

Siły rosyjskie ostrzelały obwód chersoński. Jedna osoba zginęła - przekazał szef obwodu chersońskiego - Ołeh Syniehubow.

06:24

Sztab ukraińskiej armii informuje, że w ciągu ostatniej doby ukraińscy wojskowi przeprowadzili 17 ataków na obszary, w których skoncentrowane są wojska rosyjskie oraz cztery na systemy obrony przeciwlotniczej Rosjan. Zniszczono także rosyjski samolot szturmowy Su-25 i cztery drony rozpoznawcze.

05:44

Wysadzenie tamy na Dnieprze jest kolejnym aktem rosyjskiego barbarzyństwa i widoczną zbrodnią wojenną - powiedział Stały Przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa poświęconego zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce. Szczerski był jednym z wielu dyplomatów, którzy potępili działania Rosji.

To kolejny skandaliczny akt rosyjskiego barbarzyństwa na okupowanych terytoriach Ukrainy, poważne pogwałcenie podstawowych norm ochrony środowiska i wyraźna zbrodnia wojenna - powiedział Szczerski podczas wystąpienia zorganizowanego przez Zjednoczone Emiraty Arabskie na wniosek Ukrainy.

05:20

Celowe zniszczenie zapory wodnej w Kachowce przez terrorystów wygląda tak samo z każdego punktu widzenia na świecie. Zarówno w Afryce, jak i Europie, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Australii i Indiach katastrofy spowodowane z premedytacją przez człowieka są złem - powiedział w wystąpieniu opublikowanym na Facebooku prezydent Ukrainy odnosząc się do faktu jej zniszczenia przez Rosję.

Musimy powstrzymać rosyjskie zło. Wszyscy inni terroryści na świecie powinni zobaczyć, że terror nie jest na świecie bezkarny - dodał Zełenski.

Katastrofa w Kachowce spowodowana przez rosyjskich terrorystów nie powstrzyma Ukrainy i Ukraińców. Wyzwolimy całą naszą ziemię. A każdy rosyjski atak terrorystyczny tylko zwiększa kwotę odszkodowań, które Rosja zapłaci za popełnione zbrodnie, a nie szanse okupanta na pozostanie na naszej ziemi - zaznaczył.

05:10

Siły rosyjskie wielokrotnie ostrzeliwały rurociąg amoniaku w obwodzie charkowskim, który może mieć kluczowe znaczenie dla przedłużenia umowy umożliwiającej bezpieczny eksport zboża i nawozów z portów Morza Czarnego - powiedział we wtorek gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Rurociąg amoniaku, najdłuższy na świecie, rozciąga się na długości około 2470 kilometrów, od rosyjskiego Togliatti nad Wołgą do trzech portów nad Morzem Czarnym. Został zamknięty od czasu inwazji Moskwy na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Nie odnotowano wycieku po wtorkowym ostrzale, który uderzył w rurociąg w pobliżu wsi Masiutówka i nocnego ostrzału w pobliżu wsi Zapadne - powiedział Ołeh Syniehubowgubernator obwodu charkowskiego na Ukrainie.