"Jestem tu, nigdzie się nie wybieram i pozostanę tutaj, w Kijowie" – mówił Wołodymyr Zełenski w poniedziałkowy wieczór w wystąpieniu telewizyjnym, transmitowanym – jak podkreślają zachodnie media – po raz pierwszy od rosyjskiej inwazji na Ukrainę z gabinetu prezydenta.

Instagram Wideo (IGTV)

Nagrywał się na ulicach Kijowa lub w schronie. W poniedziałek wieczór Wołodymyr Zeleński po raz pierwszy od agresji Rosji na Ukrainę wystąpił w swoim gabinecie na ulicy Bankowej w Kijowie.

"Jest noc, nocny Kijów, poniedziałkowy wieczór (...), a w kraju wojna (...) To dwunasty dzień takiej walki. Jestem w Kijowie, moi ludzie są ze mną. (...) Wszyscy walczymy, wszyscy są na swoich miejscach" - powiedział prezydent. Podkreślił: "jestem tu, nigdzie się nie wybieram i pozostanę tutaj, w Kijowie".

Te ostatnie słowa zachodnie media odebrały jako wyzwanie rzucone Putinowi.

Także doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak powiedział w poniedziałek, że Wołodymyr Zełenski nie opuści Kijowa, bo "to człowiek szalony, w dobrym sensie tego słowa". Jak dodał, Zełenski uważa, że powinien być "w sercu kraju".

Doradca Zełenskiego był pytany o próby zamachu na prezydenta Ukrainy. Wyraził opinię, że "było ich znacznie więcej" niż dwa, o których pisały media brytyjskie. Zapewnił przy tym, że kontrwywiad "całkowicie kontroluje sytuację".

Wołodymyr Zełenski - aktor, który został prezydentem

Showman telewizyjny Wołodymyr Zełenski wygrał wybory prezydenckie na Ukrainie 21 kwietnia 2019 roku. Wcześniej jego związki z polityką ograniczały się do wyśmiewania prezydentów, premierów i ministrów w kabarecie telewizyjnym "Studia Kwartał-95".

Wszystko zmieniło się po sukcesie serialu "Sługa Narodu" z 2015 roku. Showman zagrał w nim nauczyciela Wasyla Hołoborodkę, który nieoczekiwanie wygrywa wybory prezydenckie. Na fali popularności serialu w 2017 roku na Ukrainie zarejestrowano partię o nazwie Sługa Narodu.

Zełenski krytykowany był za to, że w swoich show wyśmiewał Ukraińców i ciepło odnosił się do Rosji. Wytykane mu było, że na co dzień posługuje się językiem rosyjskim, a ukraińskiego nauczył się będąc już dorosłym.

Wołodymyr Zełenski urodził się w 1978 roku w mieście Krzywy Róg w obwodzie dniepropietrowskim, gdzie spędził większą część dzieciństwa i młodość. Jego ojciec jest profesorem uniwersyteckim, a matka inżynierem. Aktor ukończył wydział prawa w Instytucie Ekonomicznym w swoim rodzinnym mieście, jednak nigdy nie pracował w zawodzie, poświęcając się działalności kabaretowej. Wraz z żoną Ołeną wychowuje dwoje dzieci.