Ministerstwo obrony Ukrainy poinformowało o bliskim zakończeniu budowy fortyfikacji obronnych na pięciu odcinkach położonych przy froncie wojny z Rosją na wschodzie kraju. Linie umocnień mają mieć długość około 2 tys. km. David Cameron oświadczył, że Ukraina ma prawo użyć broni dostarczonej przez Londyn do ataków na cele na terytorium Rosji. Zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego, generał Wadym Skibicki powiedział, że nie widzi możliwości zakończenia wojny z Rosją wyłącznie poprzez zwycięstwo na polu bitwy. Oświadczył, że jego kraj może być zmuszony do negocjacji z agresorem. Piątek, 3 maja, jest 800. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w raporcie dnia.

20:50

MSZ Francji szacuje, że od rozpoczęcia wojny z Ukrainą zginęło około 150 tys. rosyjskich żołnierzy - poinformował szef francuskiej dyplomacji Stephane Sejourne. Jego zdaniem łącznie z rannymi rosyjskie straty sięgają pół miliona wojskowych.

"Militarna porażka Rosji już się dokonała" - oświadczył Sejourne w opublikowanym w piątek wywiadzie dla niezależnej "Nowej Gaziety", odnosząc się do rosyjskich strat. "I po co to wszystko? Można to podsumować dwoma słowami: po nic" - dodał.

Władze Francji oceniają rosyjskie starty niżej niż władze Ukrainy. W lutym prezydent Wołodymyr Zełenski informował o 180 tys. poległych wrogich żołnierzach. Natomiast rząd Wielkiej Brytanii oszacował w kwietniu, że dotąd w Ukrainie zginęło lub zostało rannych około 450 tys. Rosjan - przypomniała AFP.

19:20

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że wojna z Rosją wkracza w nowy etap. Diagnoza Zełenskiego ma związek z planowaną ofensywą Federacji Rosyjskiej.

Według niego Rosjanie przygotowują się do próby rozszerzenia działań ofensywnych, dlatego ukraińska armia i państwo, przy wsparciu partnerów, "muszą zrobić wszystko, aby pokrzyżować rosyjski plan ofensywny".

Pod koniec marca Zełenski przekazał, że dowództwo rosyjskie przygotowuje szeroko zakrojoną ofensywę na okres maja-czerwca. Wcześniej dowódca Wojsk Lądowych Ukrainy Oleksandr Pawluk poinformował o tworzeniu przez Rosję 100-tysięcznej grupy wojskowej zdolnej do wzięcia udziału w operacji.

Według wywiadu wojskowego Ukrainy główne uderzenie okupantów nadejdzie na kierunku donieckim.

18:10

Mimo inwazji na Ukrainę, Rosja jest nadal źródłem profitów dla wielkich banków, jak amerykański Citibank, czy włoski UniCredit; w 2023 roku rosyjski fiskus zarobił na nich 970 mln euro - pisze w piątek francuski dziennik "Le Monde".

Paryska gazeta, która przytacza dane z raportu Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej (KSE), podkreśla że z Rosji nie wycofało się 21 międzynarodowych banków, które nadal zarabiają tam duże pieniądze - w 2023 roku było to 3,5 mld dolarów Banki płacą w Rosji podatki, które zasilają budżet i ułatwiają jej władzom finansowanie wojny.

17:02

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ostrzegła obywateli swego kraju przed możliwymi prowokacjami Rosji w obchodzoną w niedzielę przez prawosławnych i grekokatolików Wielkanoc i zaapelowała o unikanie skupisk ludności, które mogą stać się celem ataków wrogiej armii.



"Służba Bezpieczeństwa Ukrainy apeluje do obywateli o przestrzeganie środków bezpieczeństwa podczas świąt wielkanocnych" - ogłoszono w opublikowanym w piątek komunikacie.

15:55

Wojska rosyjskie zajęły od początku roku 547 kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy - oświadczył w piątek minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Jak dodał, w ostatnim czasie siły rosyjskie zdobyły m.in. miejscowości Nowobachmutiwka, Semeniwka i Berdyczi w obwodzie donieckim Ukrainy.

Ukraińcy zostali zmuszeni do odwrotu na zachód od tych miejscowości - powiedział minister podczas spotkania z wyższymi dowódcami rosyjskimi. Trzy wymienione przez Szojgu miejscowości są położone na północny zachód od zdobytej w połowie lutego przez Rosjan Awdijiwki. Od tego czasu wojska ukraińskie są powoli spychane na zachód od tej miejscowości.

15:10

W odpowiedzi na ubiegłoroczny rosyjski cyberatak na współrządzącą w RFN partię SPD, niemieckie MSZ wezwało charge d'affaires ambasady Rosji w Berlinie. Według niemieckiego rządu działania grupy APT28 były również skierowane przeciw agencjom rządowym i firmom z branży logistycznej, obronnej, lotniczej i usług IT.

Niemiecki resort spraw zagranicznych oświadczył, że wezwanie charge d'affaires jest wyraźnym sygnałem dyplomatycznym, "aby dać Moskwie jasno do zrozumienia, że nie akceptujemy tego zachowania, wyraźnie je potępiamy i zastrzegamy sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji".

14:11

Rosjanie zaatakowali Charków z powietrza, najprawdopodobniej bombami korygowanymi; zginęła co najmniej jedna osoba – poinformował w piątek mer tego położonego na wschodzie Ukrainy miasta Ihor Terechow.

"Zaatakowano centrum Charkowa, kilka budynków zostało zniszczonych, pod gruzami znajdują się ludzie. Trwa operacja poszukiwawczo-ratunkowa" – napisał mer Charkowa w Telegramie.

13:41

Ministerstwo obrony Ukrainy poinformowało o bliskim zakończeniu budowy fortyfikacji obronnych na pięciu odcinkach położonych przy froncie wojny z Rosją na wschodzie kraju. Linie umocnień mają mieć długość około 2 tys. km.

"Obwody: sumski, zaporoski, doniecki, chersoński i charkowski - jednocześnie na pięciu odcinkach budowa fortyfikacji obronnych dobiega końca" - przekazał resort obrony w piątek w komunikacie na Telegramie.

13:30

12:20

Ukraiński atak na rosyjskie lotnisko wojskowe w Kuszczewsku w ubiegłą sobotę prawdopodobnie przyczynił się do tego, że ok. 40 samolotów różnego typu zostało stamtąd przeniesionych w ciągu tego tygodnia na inne lotniska dalej od linii frontu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



11:37

3 maja to opowieść o wolności, o rządach prawa, o władzy podległej konstytucji. To również opowieść o zdrajcach i głupcach, wysługujących się Rosji, z bogoojczyźnianymi hasłami na ustach; lekcja ważna do dziś - napisał premier Donald Tusk na platformie X.

10:42

Rząd Węgier będzie musiał zwiększyć wydatki na obronność, jeśli wojna w Ukrainie będzie trwała w 2025 roku - oświadczył premier Węgier Viktor Orban w wywiadzie dla Radia Kossuth.

09:48

"Podczas naszej rozmowy z Radosławem Sikorskim odnotowaliśmy pozytywną dynamikę w ukraińsko-polskich relacjach dwustronnych. Omówiliśmy także wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, drogę Ukrainy do UE oraz plan pokojowy (Formułę Pokoju) prezydenta (Wołodymyra) Zełenskiego" - oświadczył szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba po rozmowie telefonicznej z polskim ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Portal Ukrainska Prawda zwrócił uwagę, że pod koniec kwietnia polscy rolnicy przerwali blokadę ruchu ciężarówek na ostatnim blokowanym przejściu granicznym (Rawa Ruska-Hrebenne). "Tym samym, przynajmniej na razie, Polacy odblokowali granicę z Ukrainą" - zauważył ukraiński portal.

28 marca polski premier Donald Tusk i szef rządu Ukrainy Denys Szmyhal spotkali się w Warszawie na konsultacjach międzyrządowych. Po spotkaniu premierzy podpisali wspólne oświadczenie, nawiązano również do kwestii handlu i tranzytu produktów rolnych między Polską a Ukrainą, a także niestabilnej sytuacji na polskim i innych europejskich rynkach tych produktów.

09:45

Ponad 100 rosyjskich żołnierzy zginęło w ataku na poligon znajdujący się w okupowanej części obwodu ługańskiego. Jak podają media, Ukraińcy użyli dostarczone przez USA systemy rakiet taktycznych dalekiego zasięgu (ATACMS).

08:45

Drugi element kremlowskiego planu - to operacje informacyjne, mające na celu m.in. dyskredytację ukraińskich władz i podważenie legitymacji Wołodymyra Zełenskiego przez twierdzenie, że nie jest on legalnym prezydentem, ponieważ nie rozpisał w czasie wojny nowych wyborów.

"Przedstawiciele ukraińskich władz ostrzegali, że Rosjanie zamierzają zintensyfikować operację zwaną ‘Majdan 3’, by szerzyć wątpliwości co do legalności Zełenskiego jako prezydenta, zwłaszcza wśród wojskowych" - zauważa ISW.

Trzecim aspektem rosyjskich działań przeciwko Ukrainie jest kontynuowanie kampanii, dążącej do dyplomatycznej izolacji Ukrainy. Chodzi o zniechęcanie ukraińskich partnerów na Zachodzie do wspierania Kijowa przez szerzenie tez o niemożliwości ukraińskiego zwycięstwa i zastraszanie.

08:40

Rosyjskie wysiłki, mające na celu pokonanie Ukrainy, przebiegają w ramach trzyczęściowego planu, obejmującego działania na froncie, operacje informacyjne, zmierzające do dyskredytacji ukraińskich władz, a także wysiłki dyplomatyczne, mające na celu izolację Ukrainy i zniechęcenie jej zachodnich partnerów - powiedział wiceszef HUR Wadym Skibicki w wywiadzie dla brytyjskiego tygodnika "Economist".

Rosjanie na froncie będą w najbliższym czasie dążyć do dalszego wykorzystania niedoboru żołnierzy i sprzętu po stronie ukraińskiej. "Skibicki zauważył, że siły rosyjskie wiedziały, że kwiecień i maj będą dla Ukrainy trudnymi miesiącami, ponieważ dostawy (z USA) zmalały, a Ukraina czeka, aż nowy amerykański sprzęt dotrze na front" - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Rosjanie chcą wykazać się sukcesem - zwycięstwem na froncie przed 9 maja, kiedy to w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa (w II wojnie światowej) oraz przed planowanym na połowę maja spotkaniem przywódców Rosji i Chin. Skibicki ocenił, że najpewniej armia rosyjska skupi się na kontynuowaniu ataków na Czasiw Jar w obwodzie donieckim.

Według Skibickiego Rosjanie prawdopodobnie zajmą tę miejscowość, lecz nie stanie się to "dziś lub jutro". Również niedawne sukcesy rosyjskie pod Awdijiwką, jak przekonuje wojskowy, mają głównie charakter taktyczny. ISW podkreśla przy tym, że Rosjanie nie uzyskali tam istotnego powodzenia operacyjnego i raczej nie nastąpi to w najbliższym czasie.

Wiceszef wywiadu wojskowego Ukrainy ocenił, że Rosjanie najpewniej rozpoczną pod koniec maja lub na początku czerwca dużą ofensywę w kierunku Charkowa i Sum na północy i północnym wschodzie Ukrainy, jednak nie będą w stanie zdobyć stolic obwodów. Zdaniem Skibickiego Rosja skoncentrowała 35 tys. żołnierzy w regionie przygranicznym, a planują zgromadzić 50-70 tys. do tego ataku.

07:23

David Cameron oświadczył, że Ukraina ma prawo użyć broni dostarczonej przez Londyn do ataków na cele na terytorium Rosji. Szef brytyjskiego MSZ zapewnił także, że Kijów może liczyć na dalszą pomoc ze strony jego kraju.

07:22

Rosyjski wywiad wojskowy stoi za ubiegłorocznym cyberatakiem na zarząd Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) - powiedziała w piątek szefowa niemieckiej dyplomacji. "Hakerzy państwa rosyjskiego zaatakowali Niemcy w cyberprzestrzeni" - podkreśliła Annalena Baerbock podczas wizyty w Australii i zapowiedziała "konsekwencje".

07:21

Zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), generał Wadym Skibicki powiedział, że nie widzi możliwości zakończenia wojny z Rosją wyłącznie poprzez zwycięstwo na polu bitwy. Oświadczył, że jego kraj może być zmuszony do negocjacji z agresorem.

07:20

W celu pobudzenia inwestycji w sektor obronności ustanawiamy fundusz, za pośrednictwem którego będziemy lokować środki w spółki rozwijające technologie zbrojeniowe oraz podwójnego zastosowania - oświadczyła premier Kaja Kallas.