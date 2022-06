Wołodymyr Zełenski zamierza zwolnić swojego wieloletniego przyjaciela Iwana Bakanowa ze stanowiska szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) - podał portal Politico. Rosyjska inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego, trwa cztery miesiące. Walki skupiają się teraz we wschodnim Donbasie na Ukrainie, gdzie rosyjski ostrzał i bombardowania skutkują stopniowym wypieraniem sił obrońców. Ukraińcom brakuje ciężkiego uzbrojenia, by kontratakować. Pod stałym ostrzałem jest Siewierodonieck w obwodzie ługańskim. "Ukraińcy też chcieli cieszyć się wolnością i tym wspaniałym latem" - mówił Zełenski na nagraniu podczas wielkiego festiwalu w brytyjskim Glastonbury. Najnowsze informacje ze 121. dnia wojny na Ukrainie znajdziecie w naszej relacji.

Wołodymyr Zełenski na nagraniu podczas festiwalu w brytyjskim Glastonbury / JON ROWLEY / PAP/EPA

16:45

Od początku wojny w Ukrainie wyburzono ponad 80 sowieckich pomników.

16:26

Siły rosyjskie porywają na terenach okupowanych krewnych ukraińskich żołnierzy, w tym również dzieci - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Większość przypadków porwań notuje się na południu, w obwodach zaporoskim, chersońskim i mikołajowskim. Uprowadzani są zarówno dorośli, w tym kobiety i ludzie w podeszłym wieku, jak też dzieci - przekazał HUR na Telegramie.

Telegram

16:05

Sukces w obwodzie charkowskim to klucz do pokonania rosyjskich sił na wschodzie Ukrainy; ten kierunek jest najważniejszy i jednocześnie najtrudniejszy w całej wojnie - ocenił były wiceszef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) generał Wiktor Jahun w rozmowie na antenie telewizji Ukraina 24.

"Jeśli uda nam się odwrócić sytuację i powstrzymać przeciwnika przed próbą kontrataku i ściągnięcia rezerw właśnie na kierunku charkowskim, jeśli przekroczymy rzekę Doniec i sforsujemy Zbiornik Peczeniski, jeśli zdołamy odciąć linie zaopatrzenia dla rosyjskiego zgrupowania w Iziumie - wówczas wszystko, co (wrogowie) mają w Iziumie, a nawet w obwodzie ługańskim może się po prostu posypać. (...) Rosjanie dobrze o tym wiedzą i starają się do tego nie dopuścić" - zauważył Jahun.

16:02

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zamierza zwolnić swojego wieloletniego przyjaciela Iwana Bakanowa ze stanowiska szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) - podał portal Politico. Bakanow jest obwiniany za błędy, które doprowadziły m.in. do zajęcia przez wojska rosyjskie Chersonia na południu kraju.

Według portalu, prezydent i jego otoczenie uważają, że Bakanow, przyjaciel Zełenskiego jeszcze z czasów kariery aktorskiej, nie poradził sobie z kierowaniem główną ukraińską służbą specjalną w czasie wojny i w efekcie operacje SBU są dowodzone z administracji szefa państwa. "Jesteśmy bardzo nieusatysfakcjonowani jego robotą i staramy się go pozbyć" - powiedział portalowi jeden z czołowych ukraińskich oficjeli. Dodał, że obecny szef SBU "nie ma zdolności do zarządzania kryzysowego".

15:54

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że jest coraz bardziej zaniepokojona sytuacją personelu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy i trudnymi warunkami, w jakich osoby te pracują.



31 maja szef Enerhoatomu, ukraińskiego operatora siłowni, Petro Kotin poinformował, że na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej znajduje się prawie 500 rosyjskich żołnierzy, ciężki sprzęt (transportery opancerzone, czołgi, pojazdy Ural), materiały wybuchowe i "wszystko to, co nie powinno znaleźć się w tego typu obiekcie".

15:46

Nie może być tak, że Europa zostawia Ukrainę na pastwę Rosji tylko dlatego, że jest poza Unią Europejską - powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii.

"To szeroko zakrojona akcja dyplomatyczna, rozmowy polityczne - przede wszystkim ze strony Polski - doprowadziły do tego, że Ukraina otrzymała ten sztandar nadziei, że ma tę nadzieję wejścia do Unii Europejska, co jest dla walczącej Ukrainy niezwykle ważne" - mówił Morawiecki.

Na konferencji po szczycie Rady Europejskiej premier powiedział, że unijni przywódcy zatwierdzili dalszą pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości 9 mld euro.

15:43

Kreml planuje przeprowadzić zamachy na budynki mieszkalne w Mozyrzu na Białorusi, by wciągnąć ten kraj w wojnę przeciwko Ukrainie - donosi ukraiński wywiad wojskowy. "Według otrzymanych danych Rosja spróbuje wciągnąć Białoruś w wojenny konflikt z Ukrainą poprzez serię prowokacji wobec obiektów infrastrukturalnych i cywilów" - pisze Główny Zarząd Wywiadu (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy w komunikacie.

15:40

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock oskarżyła Rosję o wykorzystywanie groźby głodu na świecie "całkiem świadomie jako broni w wojnie" z Ukrainą. Rosja "bierze cały świat jako zakładnika" - powiedziała szefowa MSZ na początku międzynarodowej konferencji żywnościowej w Berlinie.

345 milionów ludzi na świecie jest obecnie zagrożonych brakiem żywności, a kryzys głodowy "narasta przed nami jak fala zagrażająca życiu" - podkreśliła Baerbock, cytowana przez telewizję ARD. Niektóre z przyczyn nie są nowe: konflikty regionalne, susze, skutki kryzysu klimatycznego i Covid-19, ale to wojna rosyjska "zamieniła tę falę w tsunami" - dodała.

15:27

Rosyjska agresja na Ukrainę powoduje wzrost cen energii, żywności i towarów - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel na konferencji prasowej w Brukseli po zakończeniu szczytu unijnych przywódców.

"Inflacja wzbudza zaniepokojenie nas wszystkich. Rosyjska agresja powoduje wzrost cen energii, żywności i towarów. Ma to wpływ na naszych obywateli i przedsiębiorstwa. Jesteśmy zjednoczeni i postanowiliśmy ściśle koordynować nasze decyzje w polityce gospodarczej" - podkreślił Michel.

15:21

Duchowni Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego działają jak Federalna Służba Bezpieczeństwa; w zrujnowanym Mariupolu gościła cerkiewna delegacja z Rosji i nakazała miejscowym kapłanom modlić się za okupantów - poinformował doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

Jak dodał lojalny wobec władz w Kijowie samorządowiec, duchowni z Mariupola mają też "wzmocnić propagandowe wysiłki poprzez modlitwy za 'niewinne ofiary ukraińskich żołnierzy'". Z kolei kolaboracyjne władze miasta otrzymały polecenie, by "w pierwszej kolejności" odbudować cerkwie.

Telegram

15:16

Cztery miesiące temu wszystko dla Ukrainy się zmieniło, staliśmy się krajem w kamaszach - podkreślił prezydent Wołodymyr Zełenski w piątek, kiedy mijają cztery miesiące od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciwko Ukrainie. "Wszystko zmieniło się dla Ukrainy cztery miesiące temu. Staliśmy się krajem w kamaszach. Krajem w czołgach, samolotach, na okrętach. Krajem w okopach i schronach" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Telegram

15:14

Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadzi w tym roku do głodu 40-50 mln osób - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken w Berlinie. Odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie Rosja, kryzysu żywnościowego nie można usprawiedliwiać nałożonymi przez Zachód sankcjami - podkreślił.

15:09

Ukraińcy też chcieli cieszyć się wolnością i tym wspaniałym latem, ale nie mogą, bo wydarzyło się coś najstraszniejszego - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwracając się do uczestników najważniejszego brytyjskiego festiwalu muzycznego, Glastonbury.

W przejmującym przemówieniu, które wyemitowano na telebimach na festiwalu, ukraiński prezydent mówił, że chciałby powstrzymać wojnę, zanim "zrujnuje ona życie ludziom w innych krajach Europy, Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej", wskazując, że "wszyscy oni są teraz zagrożeni". "Rozpowszechniajcie prawdę o wojnie prowadzonej przez Rosję, pomagajcie Ukraińcom, którzy z powodu wojny zmuszeni są do ucieczki ze swoich domów, znajdźcie naszą platformę charytatywną United24 i wywierajcie nacisk na wszystkich polityków, których znacie, aby pomogli przywrócić pokój na Ukrainie" - apelował Zełenski.

"Czas jest bezcenny, a każdy dzień mierzy się w ludzkich życiach. Im więcej osób przyłączy się do nas w obronie wolności i prawdy, tym szybciej zakończy się wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Udowodnijcie, że wolność zawsze zwycięża!" - wzywał.

15:02

Szef niemieckiego resortu gospodarki Robert Habeck oskarżył prezydenta Rosji Władimira Putina o chęć wywołania niepokojów w RFN za sprawą wysokich cen gazu. "To najlepsza pożywka dla populizmu, która ma podkopać od środka naszą liberalną demokrację" - ocenił minister.

"Putin chce, żeby nasz kraj się rozpadł. Ale my się nie rozpadamy" - oświadczył Habeck w wywiadzie dla "Spiegla". W związku ze zmniejszonymi dostawami gazu z Rosji ponownie ostrzegł przed trudną sytuacją w sezonie zimowym i wezwał do oszczędzania energii.

14:46

"Najgorętszymi odcinkami frontu pozostają miejscowości na południe i południowy wschód od Siewierodoniecka. Przeciwnik znacząco zwiększył liczbę nalotów, wskutek uderzeń w Lisiczańsku i okolicznych miejscowościach zniszczona została ogromna liczba budynków" - oświadczył rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzjanyk, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

14:44

Ruch oporu w okupowanym Melitopolu wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów za głowę szefa kolaboracyjnych władz miasta - oświadczył lojalny wobec władz w Kijowie mer Melitopola Iwan Fedorow, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda. "W zamian za taką kwotę sami najeźdźcy zgodzą się na to, by pozbyć się swojego przewodniczącego" - dodał Fedorow.

14:13

Decyzja Rady Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do UE, nie robiąc tego samego dla Bośni i Hercegowiny, to bezczelny cynizm i polityczna tragedia Chorwacji - ocenił prezydent tego kraju Zoran Milanović.

"Grlić Radman (minister spraw zagranicznych Chorwacji - red.) mówi, że BiH jest dysfunkcjonalna, ale Ukraina, która się rozpada, nie? Umieram ze wstydu" - powiedział chorwacki prezydent.

14:05

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zdemaskowała grupę związaną z rosyjskim wywiadem wojskowym, kierowaną przez ukraińskiego deputowanego Andrija Derkacza; celem tej struktury miało być wsparcie działań wroga podczas inwazji na Ukrainę - powiadomiła w piątek SBU.

Derkacz miał od 2016 roku współpracować z Głównym Zarządem Wywiadu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Z deputowanym bezpośrednio kontaktowali się szefowie GRU - kierujący służbą Igor Kostiukow i jego pierwszy zastępca Władimir Aleksiejew.

13:49

Rząd Niemiec rozważa możliwość wywłaszczenia tej części niedoszłego gazociągu Nord Stream 2, która leży na terytorium RFN i odcięcia jej od reszty rurociągu - informuje portal tygodnika "Der Spiegel". Rury prowadzące z lądu do morza można by następnie podłączyć do terminalu LNG.

"Do tej pory był to jedynie przerażający scenariusz: prezydent Rosji Władimir Putin zakręcający kurek z gazem w Niemczech i pogrążający gospodarkę w recesji. Jednak od zeszłego tygodnia strach stał się trochę rzeczywistością. Głównym gazociągiem przesyłowym Nord Stream 1 dociera tylko 40 procent zwykłej ilości gazu" - pisze portal.

13:48

W okupowanym Chersoniu na południu Ukrainy nieznani sprawcy przeprowadzili zamach na kolaboranta Dmytra Sawłuczenkę, przedstawiciela okupacyjnej administracji. Według niepotwierdzonych informacji mężczyzna zginął na miejscu.

13:33

Brawo, pani Merkel! - ironizuje w komentarzu redakcyjnym dziennika "Le Figaro" Gaetan de Capele, podkreślając, że obecnie w Niemczech z powodu niedoboru energii "liczy się każda kilowatogodzina".

12:59

Sytuacja w Mikołajowie jest bardzo zła, dlatego wzywam do ewakuacji wszystkich mieszkańców, którzy chcą pozostać przy życiu; nie wiadomo, kiedy zakończą się rosyjskie ostrzały miasta - zaapelował mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkewycz w rozmowie z Radiem Swoboda.



Według danych przytoczonych przez Sienkewycza, aktualnie w Mikołajowie nie funkcjonują duże zakłady pracy i około 90 proc. przedsiębiorstw średniej wielkości. Od ponad dwóch miesięcy utrzymują się problemy z dostępem do wody pitnej, spowodowane zniszczeniem wodociągu przez rosyjskie wojska.



12:50

Wyjście z Siewierodoniecka zajmie trochę czasu, to nie jest kwestia godzin czy jednego dnia. Może to nieco potrwać - ocenił szef władz rejonu (powiatu) siewierodonieckiego Roman Własenko, cytowany przez Radio Swoboda.

Jak oznajmił przewodniczący rejonowej administracji, w Siewierodoniecku wciąż przebywa około 7-8 tys. cywilów, natomiast w Lisiczańsku około 10 tys. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę oba te ośrodki liczyły po 95-100 tys. mieszkańców.



12:44

Rosjanie atakują ze wszystkich stron i w najróżniejszy sposób - z samolotów, wszelkich rodzajów artylerii, pociskami Toczka-U. Nacierają na Lisiczańsk, drogę z Lisiczańska do Bachmutu, Siewierodonieck i okoliczne miejscowości, takie jak Syneckyj, Pawłohrad, Syrotyne, Borowske. Wszędzie ostrzały i walki - poinformował szef władz rejonu (powiatu) siewierodonieckiego Roman Własenko.

12:40

Dziękuję USA za kolejny pakiet pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. To wsparcie jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek - podkreślił. Nowy pakiet amerykańskiej pomocy obejmuje m.in. cztery kolejne systemy artylerii rakietowej HIMARS.



12:23

Na znak protestu przeciwko dopuszczeniu do zawodów Grand Slam w Ułan Bator judoków z Rosji i Białorusi ukraińska federacja (FDU) postanowiła, do odwołania, że ich zawodnicy nie będą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Międzynarodową Federację Judo (IJF).



Wysłała też list otwarty do ponad 100 krajowych federacji.



12:02

Rosyjska inwazja na Ukrainę pogorszyła już i tak nienajlepsze stosunki między Unią Europejską a Chinami; Bruksela po raz pierwszy w historii swoich relacji z Pekinem jest gotowa przejść do bardziej stanowczych działań w sprawach dotyczących handlu i praw człowieka - ocenia amerykański magazyn "Foreign Affairs".



11:51

Rosyjskie wojska przeprowadziły naloty na drogi i mosty wiodące do Lisiczańska; na skutek ataku most nie jest już dostępny dla samochodów ciężarowych, przejadą tamtędy tylko auta osobowe - zaalarmował na Facebooku szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.



Jak przekazał gubernator, natarcia dokonano przy pomocy śmigłowców. Hajdaj dołączył do wpisu zdjęcie i nagranie ukazujące zniszczenia infrastruktury drogowej.

11:22

Przez cztery miesiące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło co najmniej 338 dzieci, a 610 zostało rannych - podała ukraińska prokuratura generalna. Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w wyniku inwazji zginęło przynajmniej 4,5 tys. cywilów.



11:11

Pomimo wojny kontynuujemy wprowadzanie ustaw, norm i zasad UE we wszystkich sferach życia. Rząd przygotuje mapę drogową. Lista kroków jest znana - mamy rekomendacje KE. Od Rady Najwyższej oczekujemy uchwalenie w trybie priorytetowym ustaw eurointegracyjnych, a od was wszystkich - świadomości obywatelskiej, oddania naszym wartościom i uświadomienia sobie, że nikt oprócz nas nie zbuduje europejskiej Ukrainy - podkreślił Zełenski. Ukraina, jak dodał, powraca do rodziny europejskiej, a nie "przyłącza się do niej".

10:51

Polska zawsze wspierała dążenia Ukrainy i Mołdawii do członkostwa w UE; zapewniamy, że będziemy im aktywnie towarzyszyć na drodze do europejskiej przyszłości - oświadczył minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

10:30

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba powiedział włoskiemu dziennikowi "Corriere della Sera", że prezydent Rosji Władimir Putin "zatrzyma się dopiero wtedy, gdy zostanie militarnie pokonany". W opublikowanym w piątek wywiadzie stwierdził: Broń zagwarantuje drogę dyplomacji.

Odnosząc się do przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE, Kułeba oświadczył, że cztery miesiące temu jego kraj i UE były bardzo od siebie oddalone.

Teraz wszystko się zmieniło. Wiemy dobrze, że proces , by stać się pełnoprawnym krajem członkowskim będzie długi. Ale przekaz jest jasny: Ukraina należy do projektu integracji europejskiej, kończy się okres niepewności, otwiera się nowa epoka między krajami, które podzielają te same wartości - podkreślił szef dyplomacji.

10:01

Polski rząd planuje wybudować tymczasowe ośrodki dla 20 tys. osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji, w tym dla 4 tys. w obwodzie kijowskim - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk podczas otwarcia miasteczka modułowego w Buczy pod Kijowem, przeznaczonego dla uchodźców wojennych. Ośrodek powstał dzięki wsparciu polskich władz.



Kolejne takie centra powstaną w Hostomlu i Irpieniu, gdzie rosyjskie wojska zniszczyły wiele budynków mieszkalnych, rujnując dorobek życia wielu osób - zadeklarował minister Dworczyk.

09:33

Po wygranej wojnie z Rosją Ukraina zbuduje europejskie państwo, które będzie członkiem Unii Europejskiej, ale będzie też miało silny system bezpieczeństwa i obrony, na wzór Izraela - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wirtualnego spotkania z izraelskimi studentami.



Dotyczy to zarówno granic naszego państwa, jak i bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Z takim sąsiedztwem w każdej chwili możemy się spodziewać bombardowania, pocisków manewrujących czy czegoś innego. Będziemy więc też rozwijać obronę przeciwlotniczą naszego państwa (...) Odbudujemy państwo europejskie, które będzie członkiem Unii Europejskiej. Ale z tak potężną obroną, jaką ma państwo Izrael - mówił Zełenski.

09:15

Wojska ukraińskie muszą wycofać się z Siewierodoniecka, by ograniczyć straty i zająć bardziej umocnione pozycje - powiadomił szef administracji obwodowej Serhij Hajdaj.

09:02

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4, 292 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 27,5 tys. osób.



08:49

Siły rosyjskie prowadzą intensywny ostrzał z artylerii w rejonie Słowiańska, atakowały Lisiczańsk, Siewierodonieck i inne miejscowości przy użyciu artylerii, moździerzy, wyrzutni rakietowych. Lisiczańsk i Boriwske były atakowane przez wroga z powietrza. Również na wschód od Bachmutu pozycje ukraińskich wojsk były atakowane z artylerii.

08:24

Rosyjska inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego, trwa cztery miesiące. Walki skupiają się teraz we wschodnim Donbasie na Ukrainie, gdzie rosyjski ostrzał i bombardowania skutkują stopniowym wypieraniem sił obrońców. Ukraińcom brakuje ciężkiego uzbrojenia, by kontratakować.

07:56

Najcięższe walki toczą się w obwodach ługańskim i donieckim - wciąż trwają starcia o Siewierodonieck, Rosjanie atakują pod Myrną Dołyną na południe od Lisiczańska, gdzie w ostatnich dniach zajęli kilka miejscowości - podaje sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

07:33

Wykorzystywanie przez Rosję do lotniczych misji bojowych emerytowanych pilotów, którzy podjęli pracę w prywatnej firmie wojskowej, Grupie Wagnera, świadczy, że brakuje jej załóg lotniczych do wsparcia inwazji - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



Siły ukraińskie ogłosiły, że pilot rosyjskiego samolotu szturmowego Su-25 FROGFOOT, zestrzelonego 17 czerwca, został wkrótce potem schwytany. Pilot przyznał się, że jest byłym majorem rosyjskich sił powietrznych, który zatrudnił się jako pracownik wojskowy w Grupie Wagnera i odbył kilka misji podczas konfliktu. Wykorzystanie emerytowanego personelu, pracującego obecnie dla Wagnera, do prowadzenia misji bliskiego wsparcia powietrznego wskazuje, że rosyjskie siły powietrzne prawdopodobnie mają trudności z zapewnieniem wystarczającej liczby załóg lotniczych do wsparcia inwazji na Ukrainę - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.



07:07

Minionej doby siły ukraińskie wyeliminowały na południu kraju 44 rosyjskich żołnierzy, tymczasem w obwodzie chersońskim partyzanci wciąż utrudniają działania rosyjskich okupantów - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

06:44

Wojskowy samolot transportowy Ił-76 rozbił się podczas lądowania w pobliżu rosyjskiego miasta Riazań. Trzy osoby zginęły, sześć zostało rannych - poinformowała agencja Reuters, powołując się na Interfax.



Informacje te potwierdziło rosyjskie ministerstwo obrony, które poinformowało, że samolot miał awarię silnika podczas lotu szkoleniowego. Resort nie podał żadnych szczegółów dotyczących ofiar katastrofy.

06:20

Ukraina płaci wysoką cenę za powstrzymywanie rozprzestrzeniania się "rosyjskiej zmory" w Europie - powiedział w wywiadzie dla PAP ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko. Wyzwania ciągle się zmieniają i aktualizują, a zaopatrzenie, personel i logistyka to tylko część z nich - wskazał.



Podał, że Rosja siłą deportuje na swoje terytorium Ukraińców z terenów, na których ustanowiła reżim okupacyjny, także rannych ukraińskich żołnierzy i nie ujawnia ani miejsca ich pobytu, ani poziomu opieki medycznej.



Przyznał, że wojna niesie ryzyko epidemii chorób zakaźnych, dlatego monitorowanie potencjalnego rozprzestrzeniania się patogenów znacznie zintensyfikowano.

05:55

Na zajętych niedawno terytoriach w obwodzie ługańskim Rosjanie rozpoczęli tzw. działania filtracyjne. "Polują na ludzi, mających związek z armią, interesują się też ich krewnymi. Mężczyzn zmuszają, by poszli walczyć przeciwko Ukrainie, czyli wykorzystują ich jako mięso armatnie" - informuje szef obwodu.

05:22

Szefowie państw i rządów UE, którzy w czwartek rozpoczęli szczyt w Brukseli, uznali Rosję za kraj, który próbuje wykorzystać żywność jako broń w wojnie z Ukrainą i ponosi wyłączną odpowiedzialność za sztuczny światowy kryzys żywnościowy - wynika z konkluzji szczytu, opublikowanych na stronie Rady Europejskiej.



05:20

Unia Europejska pokazała, że to ona nadal wyznacza reguły gry na kontynencie europejskim, a nie Rosja czy Chiny - oświadczył na Telegramie minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, komentując fakt przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE.

05:15

Jeśli dojdzie do okupacji Siewierodoniecka, to ludzie, którzy ukrywają się w schronach zakładów chemicznych Azot staną się zakładnikami rosyjskich najeźdźców - oświadczył w czwartek wieczorem Serhij Hajdaj, szef administracji obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy.



Możliwość wyjścia będzie tylko na okupowaną część obwodu ługańskiego - napisał Hajdaj na Telegramie. W strefie przemysłowej miasta zniszczono już wiele umocnień obronnych. Nie wykluczamy możliwości odejścia (wojsk ukraińskich) na bardziej umocnione pozycje - dodał.



Wcześniej Hajdaj informował, że strefa przemysłowa Siewierodoniecka i teren zakładów Azot to ostatnia część miasta, gdzie trwa ukraińska obrona.



Gubernator poinformował, że przeciwnik "rzucił wszystkie siły, by w najbliższym czasie zająć cały obwód ługański, a walki toczą się na wszystkich kierunkach".