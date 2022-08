Co najmniej 22 osoby zginęły, a 50 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego stacji kolejowej w Czaplinie w obwodzie dniepropietrowskim. Informację o ataku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zełenski oskarżył też Rosję o doprowadzenie świata na skraj katastrofy jądrowej i wezwał Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, by przejęła kontrolę nad Zaporoską Elektrownią Atomową, okupowaną przez wojska rosyjskie.

Zełenski: Rosjanie zaatakowali stację kolejową w obwodzie dniepropietrowskim / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Właśnie kiedy przygotowywałem to oświadczenie, otrzymałem informację, że Rosja przeprowadziła atak rakietowy na stację kolejową w obwodzie dniepropietrowskim i pociągi na tej stacji - oznajmił Zełenski podczas wirtualnego wystąpienia na posiedzeniu RB ONZ poświęconym rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Ukraiński prezydent powiedział, że w efekcie ataku są ofiary. Zginęły co najmniej 22 osoby, około 50 zostało rannych. Wśród zabitych jest 11-letni chłopiec.

To jest nasze życie każdego dnia. To jest sposób, w jaki Rosja przygotowała się do tej sesji Rady Bezpieczeństwa - skomentował Zełenski.

Rosja wykreowała klęskę głodu i szantaż nuklearny

Przemawiając w Dzień Niepodległości Ukrainy, prezydent tego kraju stwierdził, że obecna wojna pokazuje "jak bardzo świat jest zależny od naszej niepodległości", zaś rosyjska inwazja ma skutki globalne. Oskarżył przy tym Rosję o wykreowanie "sztucznej klęski głodu" oraz szantaż nuklearny i "doprowadzenie świata na skraj katastrofy radiacyjnej", a także wykreowanie kryzysu energetycznego.

Faktem jest, że rosyjskie wojsko przemieniło tereny największej w Europie elektrowni jądrowej w strefę wojenną (...). Teraz sąsiednie regiony stają w obliczu zagrożenia promieniotwórczego - powiedział Zełenski. Zaapelował przy tym do MAEA o przejęcie stałej kontroli nad Zaporoską Elektrownią Atomową i doprowadzenie do wycofania rosyjskich wojsk z jej terenu.

Na terytorium Ukrainy decyduje się przyszłość świata i to, czy w ogóle będziemy mieć przyszłość. Ona decyduje się w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w naszych portach morskich, w Donbasie i na Krymie - powiedział prezydent. Nasza niepodległość to wasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo całego świata - dodał Zełenski.