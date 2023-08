"Nie pozwolimy żadnym politycznym momentom zepsuć stosunków między ukraińskim i polskim narodem, a emocje na pewno powinny opaść" - napisał na Twitterze prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński lider nawiązał do dzisiejszego wezwania ambasadora Polski do MSZ Ukrainy i - w odpowiedzi - zaproszenia ambasadora Ukrainy do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce - kwiecień 2023 r. / Paweł Supernak / PAP "Narody Europy wiedzą, że wolność każdego człowieka jest najsilniejsza wtedy, kiedy jest to wspólna wolność wszystkich. My w Europie potrafimy jednoczyć się i bronić naszych wartości ramię w ramię, bez względu na wszelkie sezony i nastroje, polityczne trendy i osobiste ambicje. Ale teraz widzimy różne sygnały, że polityka czasami próbuje być ponad jednością, a emocje ponad fundamentalnymi interesami narodów" - napisał Zełenski na Twitterze we wtorek późnym wieczorem. Jak dodał "Ukraina walczy o wolność swoją i całej Europy". "I jesteśmy wdzięczni każdemu narodowi, który pomaga" - podkreślił. "Niezwykle doceniamy historyczne wsparcie Polski, która wraz z nami stała się prawdziwą tarczą Europy - od morza do morza. I żadnego pęknięcia w tej tarczy nie może być" - oznajmił prezydent. "Nie pozwolimy żadnym politycznym momentom zepsuć stosunków między ukraińskim i polskim narodem, a emocje na pewno powinny opaść" - napisał szef państwa. "Wolność i dobrostan naszych narodów, wartości naszej Europy i zwycięstwo ze wspólnym rosyjskim wrogiem są ponad wszystko" - podsumował Zełenski. Wezwania ambasadorów We wtorek wieczorem polskie MSZ poinformowało, że - w związku z wypowiedziami przedstawicieli władz ukraińskich - do siedziby MSZ został zaproszony ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Zobacz również: MSZ wzywa ambasadora Ukrainy ws. wypowiedzi tamtejszych władz Wcześniej tego dnia do ukraińskiego resortu spraw zagranicznych został zaproszony na rozmowę ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki. Spotkanie z dyplomatą dotyczyło wcześniejszej wypowiedzi szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza - oświadczyło ukraińskie MSZ na swojej stronie internetowej. Zobacz również: Ukraińskie MSZ wzywa ambasadora Cichockiego. Poszło o słowa Przydacza "Podczas spotkania podkreślono, że komentarze (Przydacza) o rzekomej niewdzięczności Ukraińców za pomoc (udzieloną nam przez) Polskę są niezgodne z prawdą i niedopuszczalne. Jesteśmy przekonani, że przyjaźń ukraińsko-polska jest o wiele głębsza, niż (doraźne) cele polityczne. Polityka nie powinna kwestionować wzajemnego zrozumienia i siły relacji pomiędzy naszymi narodami" - dodano w komunikacie ukraińskiego resortu spraw zagranicznych. "Żadne wypowiedzi nie przeszkodzą nam we wspólnym dążeniu do pokoju i budowaniu wspólnej europejskiej przyszłości" - podkreśliło również ukraińskie ministerstwo. Zobacz również: MON przyznaje: Białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną