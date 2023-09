Mariupol i Melitopol zostaną wyzwolone – zapewnił w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Oba okupowane miasta są wśród tych ukraińskich miejscowości, które obchodzą w czasie weekendu swoje święta. Sześć osób ucierpiało w wyniku ostrzałów i ataków bombowych przeprowadzonych w niedzielę przez armię rosyjską w Chersoniu – powiadomiły władze miasta. W rejonie Bachmutu trwa operacja odcinania Rosjan od szlaków logistycznych. Szef rosyjskiego MSZ stwierdził, że Moskwa jest gotowa do negocjacji w sprawie Ukrainy. Siergiej Ławrow zaznacza jednak, że zawieszenie broni nie wchodzi w grę. Najważniejsze informacje dotyczące wojny za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 24.09.2023 roku.

Zniszczenia po rosyjskim ataku rakietowym w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

21:32

Nowe pakiety pomocy wojskowej i szereg ustaleń w sprawie wsparcia dla Ukrainy w różnych dziedzinach, w tym dotyczących gospodarki, to wynik wizyt i spotkań w USA i w Kanadzie - oświadczył Wołodymyr Zełenski.

21:04

Przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Rosji odbyli szereg rozmów dyplomatycznych w związku z wojną w Ukrainie. Jak podał portal gazety "i", spotkania odbywały się przez ponad półtora roku w różnych miejscach, m.in. w Wiedniu i Nowym Jorku.

20:37

Sześć osób ucierpiało w wyniku ostrzałów i ataków bombowych przeprowadzonych w niedzielę przez armię rosyjską w Chersoniu - powiadomiły władze tego miasta na południu Ukrainy.

18:37

Mariupol i Melitopol zostaną wyzwolone - zapewnił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Oba okupowane miasta są wśród tych ukraińskich miejscowości, które obchodzą w czasie weekendu swoje święta.

Wśród tych 17 miast są miasta wolne i takie, które trzeba wyzwolić z rąk rosyjskich okupantów - napisał Zełenski na Telegramie.

17:05

Siły ukraińskie nie zrezygnują z ataków na Most Krymski, aż do jego całkowitego zniszczenia - potwierdził to w rozmowie z amerykańskimi mediami szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) gen. Kyryło Budanow. Wojskowy podkreślił, że popularna przeprawa jest "priorytetowym celem" dla Ukraińców.

16:04

W Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie, okupowanej przez wojska rosyjskie, zakończono wiercenie 10 zbiorników na wody gruntowe, mające służyć do chłodzenia reaktorów. Celem prac jest poprawa sytuacji, która wynikła po wysadzeniu przez Rosjan zapory na Zbiorniku Kachowskim.

15:09

W okupowanym mieście Tokmak w obwodzie zaporoskim doszło do eksplozji - podały media ukraińskie. Iwan Fedorow, ukraiński mer Melitopola, poinformował, że w wyniku działania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej są ranni wśród ludności cywilnej.

13:57

Kolejny atak na Kursk (Rosja). Tym razem ukraiński dron uderzył w budynek rafinerii znajdującej się w pobliżu lotniska.

12:30

Duże zamieszanie zapanowało w związku z informacjami o przekazaniu Ukrainie przez USA systemów ATACMS. Pentagon ustami Lloyda Austina zakomunikował kilka dni temu, że broń dalekiego zasięgu nie znajdzie się na liście transportów do Kijowa.

Później, po spotkaniu Biden-Zełenski w Waszyngtonie pojawiły się informacje, że Stany Zjednoczone zdecydowały się jednak na sprezentowanie niezwykle potrzebnej Ukrainie broni.

Teraz jednak okazuje się, że sprawa ATACMS nie jest wyjaśniona.

Amerykański "Newsweek" informuje powołując się na generała w stanie spoczynku Bena Hodgesa, że USA mogły zdecydować się na przekazanie Ukrainie wariantu ATACMS o krótszym zasięgu.

Dodał, że to potężna broń, ale nie tak skuteczna, jak pociski, którymi Ukraińcy rażą w ostatnich dniach cele na Krymie.

11:04

Atak na siedzibę FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa) w Kursku. Według informacji wywiadu Ukrainy (HUR) zanotowano "bezpośrednie trafienie". Nie ma jednak danych na temat ewentualnych strat wśród Rosjan.

Dziś Kursk obchodzi święto miasta.

10:24

Siły Zbrojne dotarły już jednego ze szlaków logistycznych Rosjan w rejonie Bachmutu i pracują nad odcięciem kolejnych - poinformował szef służby prasowej Zgrupowania Sił Zbrojnych Wschód, Ilja Jewłasz, cytowany przez serwis Ukraińska Prawda.

Wojskowy przekazał, że przejęto kontrolę ogniową nad szlakiem Bachmut-Horłówka, ale "wróg nadal dysponuje kilkoma innymi drogami zaopatrzenia". Teraz ukraińskie siły w rejonie Bachmmutu koncentrują się na nękaniu Rosjan właśnie na szlakach logistycznych, by "zmaksymalizować straty wroga".

10:05

W Chersoniu nie działa alarm przeciwlotniczy. Ludność cywilna nie jest w stanie na czasach uciec do schronów - informuje rzecznik administracji obwodowej.

Tymczasem Rosjanie nasilają ataki na region.

09:27

Rosjanie ostrzeliwują miejscowości w obwodzie chersońskim, zaporoskim i donieckim. W wyniku ataków zginęło troje cywilów.

W ciągu minionej doby siły wroga zaatakowały tereny Chersońszczyzny 83 razy, wykorzystując w tym celu lotnictwo wojskowe, czołgi, wyrzutnie artyleryjskie i rakietowe, moździerze oraz drony. Ostrzelano m.in. dzielnice mieszkaniowe.

Szef administracji sąsiedniego regionu zaporoskiego Jurij Małaszko powiadomił, że w sobotę najeźdźcy zaatakowali 25 miejscowości w tej części Ukrainy.

Zaatakowano także miasteczko Krasnohoriwka w obwodzie donieckim.

08:02

Ukraińska armia posuwa się w głąb obwodu zaporoskiego. ISW opierając się na danych geolokalizacyjnych i zdjęciach satelitarnych dowodzi, że trwają aktualnie walki o Nowoprokopiwkę, wieś na linii frontu położoną 1,5 km na południe od miejscowości Robotyne.

22 września rosyjskie źródła podawały, że odparto atak na Nowoprokopiwkę, co stanowiło równocześnie potwierdzenie pierwszego szturmu Ukraińców na to osiedle.

ISW zaznacza, że Rosjanie dalej bronią się w rejonie miejscowości Werbowe, chociaż zostali przełamani na niektórych odcinkach. Dynamika ukraińskiego natarcia jest trudna do określenia - przyznają amerykańscy analitycy.

07:40

Do Stambułu w Turcji dopłynął w niedzielę drugi statek z ukraińskim zbożem, który skorzystał z tymczasowego korytarza przez Morze Czarne. Utworzenie szlaku Kijów ogłosił 10 sierpnia, a droga została oficjalnie uznana przez Międzynarodową Organizację Morską.

Mimo to, wciąż po rozwiązaniu właściwej umowy czarnomorskiej istnieje ogromne zagrożenie atakami ze strony Rosjan, którzy próbują blokować morski eksport ukraińskich produktów rolnych.

07:08

Rosja jest gotowa do negocjacji w sprawie Ukrainy, ale nie zamierza rozważać zawieszenia broni - przekazał minister spraw zagranicznych Rosji. Siergiej Ławrow twierdzi, że Moskwa została już "raz oszukana". Szef rosyjskiej dyplomacji w rozmowie z TASS mówi, że negocjacje między Rosją i Ukrainą już trwały w marcu i kwietniu 2022 i "wszystko było parafowane". Proces pokojowy - zdaniem Ławrowa - przerwały władze w Londynie i Waszyngtonie, które nie chciały, by wojna się zakończyła.

"Więc teraz, kiedy mówią nam o negocjacjach, Putin skomentował to - powiedział bardzo wyraźnie: tak", jesteśmy gotowi do negocjacji, ale nie będziemy rozważać żadnych propozycji zawieszenia broni" - cytuje Ławrowa agencja TASS.