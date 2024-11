"Według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) 11 tys. wojskowych z Korei Północnej znajduje się już na terytorium obwodu kurskiego w Rosji" - poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

W środku: Wołodymyr Zełenski / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT / PAP/EPA

Dziś pojawił się również osobny raport HUR i Służby Wywiadu Zagranicznego na temat północnokoreańskich wojsk w Rosji. W obwodzie kurskim jest ich już 11 tysięcy. Widzimy wzrost liczby Koreańczyków z Północy, ale nie widzimy wzrostu reakcji naszych partnerów - napisał prezydent.



Wszyscy widzą, o ile więcej Rosjanie używają Shahedów i bomb lotniczych. Ten terror rośnie z każdym miesiącem. Potrzeba więcej środków zaradczych. Obejmuje to wzmocnienie mobilnych grup ogniowych, wprowadzenie prawdziwej praktyki zestrzeliwania Shahedów za pomocą dronów i rozwój naszych sił w taki sposób, aby ostatecznie rozwiązać problem rosyjskich bomb lotniczych"- zauważył Zełenski.



Prezydent Ukrainy spotkał się też w poniedziałek z szefowa MSZ Niemiec Annaleną Baerbock, by omówić sytuację w Europie i na Ukrainie. Głównymi tematami rozmów były: wsparcie wojskowe, inwestycje w ukraińską obronność oraz wyzwania przed rozpoczęciem zimy.



Doceniamy znaczącą pomoc wojskową i finansową dla Ukrainy ze strony niemieckiego rządu. Liczymy na zwiększone wsparcie obronne Niemiec dla Ukrainy w przyszłym roku. Jest to kluczowe dla naszego zwycięstwa - dodał Zełenski.