Dokonując inwazji na Ukrainę na pełną skalę 24 lutego Rosja zrobiła to samo, co naziści zrobili 22 czerwca 1941 r. - powiedział Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo w środę pod koniec 119 dnia wojny - informuje Ukrinform.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / EPA/SERGEY DOLZHENKO / PAP

Dzisiaj, 22 czerwca, jest Dzień Żałoby i Pamięci Ofiar Wojny. Tej wojny, która miała pozostać na zawsze w historii XX wieku i nigdy się nie powtórzyć. Ale to się powtarza. Dziś często ludzie mówią, że Rosja 24 lutego zrobiła to samo, co naziści 22 czerwca. Wiele o tym powiedziano. I chcę tylko przypomnieć jedną rzecz. Potem minęło 1418 dni od dnia najazdu do pokonania agresora. Musimy wyzwolić naszą ziemię i zwyciężyć - podkreślił prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Maią Sandu

Po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydent Mołdawii Maią Sandu - poinformowała w czwartek Ukraińska Prawda cytując wpis prezydenta na Twitterze.

"O posiedzeniu Rady Europejskiej rozmawiałem z prezydent Mołdawii Maią Sandu. Czekamy na decyzję Unii Europejskiej o przyznaniu naszym państwom statusu kandydata. Uzgodniliśmy wzajemną pomoc w drodze do UE" - napisał prezydent Zełenski.

Według Ukraińskiej Prawdy przygotowywana jest wizyta prezydent Mołdawii w Kijowie.

Stanowisko Kiszyniowa po rosyjskiej inwazji rozczarowało Kijów, ponieważ Mołdawia natychmiast ogłosiła, że nie nałoży na Rosję sankcji gospodarczych. Ostatecznie jednak nieformalnie wprowadziła sankcje unikając umieszczenia jej na rosyjskiej liście "nieprzyjaznych państw", komentuje kontekst rozmowy Ukraińska Prawda. Kolejną kwestią sporną w stosunkach między obydwoma krajami była dostawa broni - przypomina portal.