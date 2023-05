Rosyjscy korespondenci wojskowi twierdzą, że w Zbiorniku Kachowskim, oddzielającym w zasadzie siły ukraińskie i rosyjskie na południu Ukrainy, gwałtownie podniósł się poziom wody. Ich zdaniem, przyczyną ma być rzekome otwarcie przez Ukraińców śluz w górnym biegu Dniepru.

Według prorosyjskich blogerów, których cytuje ukraiński portal Strana.ua, poziom wody w zbiorniku "prawie osiągnął punkt krytyczny".

Rosyjscy korespondenci piszą, że obecnie niemożliwe jest spuszczenie wody z Kachowskiej Elektrowni Wodnej (będącej pod kontrolą Rosjan) w celu obniżenia poziomu wody. Twierdzą, że nie pozwalają na to zniszczenia.

Telegram

Rosjanie sugerują, że może to być jeden z elementów przygotowań Ukraińców do kontrofensywy. Jeśli zalany zostanie - kontrolowany przez Rosję - lewy brzeg Dniepru, zmyte zostaną przybrzeżne fortyfikacje i pola minowe.

Warto jednak zauważyć, że może działać to w drugą stronę. Niektórzy analitycy wojskowi uważają, że jedno z uderzeń sił ukraińskich może polegać właśnie na przeprawieniu się przez Dniepr i zaatakowaniu Rosjan w obwodzie chersońskim.

By jednak móc w ogóle myśleć o takim planie, niezbędne jest wyzwolenie Nowej Kachowki i zajęcie elektrowni. To kluczowa kwestia. Powódź mogłaby sprawić, że przeprawiającym się przez Dniepr wojskom ukraińskim trudniej byłoby go sforsować.

Strona ukraińska nie potwierdziła jeszcze informacji o wzroście poziomu wody w Zbiorniku Kachowskim.

Co ciekawe, poziom wody w Dnieprze w Kijowie - jak poinformował portal Strana.ua - podniósł się dziś o dziewięć centymetrów.

Uszkodzona Kachowska Elektrownia Wodna

Kachowska Elektrownia Wodna została zajęta przez wojska rosyjskie w pierwszym dniu inwazji - 24 lutego 2022 roku.

W październiku pojawiły się obawy, że Rosja planuje zniszczyć zaporę elektrowni, by wywołać olbrzymią powódź. Celem takich działań miało być powstrzymanie kontrofensywy wojsk ukraińskich w obwodzie chersońskim (zakończonych ostatecznie sukcesem).

Podczas odwrotu z prawego brzegu Dniepru w nocy z 10 na 11 listopada siły rosyjskie wysadziły niektóre elementy elektrowni.