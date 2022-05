Z uwagi na stan zdrowia prezydenta Rosji Władimira Putina, który od ponad dwóch dekad rządzi krajem, coraz częściej pojawiają się spekulacje na temat jego następcy na Kremlu. Jedno ze źródeł wskazuje, że może go zastąpić jego 35-letnia córka Katerina Tichonowa, na początek przejmując przywództwo w rządzącej partii Jedna Rosja - informuje portal dziennika "Bild".

Jak dodaje portal, coraz częstsze doniesienia o poważnych schorzeniach Putina miały wywołać "duże zaniepokojenie" na Kremlu.

Córka Putina, Katerina Tichonowa, mogłaby zastąpić go na czele partii Jedna Rosja. Tichonowa jest osobą, co do której byłby konsensus kremlowskich decydentów - informuje profil Generał SVR na Telegramie, należący - jak twierdzi "Bild" - do byłego agenta rosyjskich służb o pseudonimie "Wiktor Michajłowicz". Profil ten publikuje informacje z kręgu bliskiego Putinowi.

Według niego Putina u władzy na czele państwa zastąpić ma "twardogłowy" sekretarz rady bezpieczeństwa, 70-letni Nikołaj Patruszew. Tichonowa "stworzyłaby jego przeciwwagę i tym samym zagwarantowałaby stabilność w reżimie Putina" - pisze "Bild".

Tichonowa jest młodszą z dwóch oficjalnych córek Putina. Znalazła się na listach osób objętych sankcjami przez USA, Wielką Brytanię i UE. Posiadająca wykształcenie ścisłe Tichonowa kieruje moskiewską firmą, która - zdaniem rządu USA - popiera swymi działaniami rosyjski rząd i przemysł obronny.

Scholz i Macron rozmawiali z Putinem

Tymczasem jak poinformowało biuro prasowe rządu Niemiec, z inicjatywy kanclerza Olafa Scholza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona w sobotnie południe miała miejsce ich rozmowa telefoniczna z Władimirem Putinem.

Trwała 80 minut i dotyczyła trwającej wojny Rosji z Ukrainą oraz możliwości jej zakończenia.

Jak podało biuro prasowe niemieckiego rządu, kanclerz Scholz i prezydent Macron zaapelowali do rosyjskiego przywódcy o natychmiastowe zawieszenie broni i wycofanie rosyjskich wojsk.

Wezwali także Putina do podjęcia poważnych, bezpośrednich negocjacji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i znalezienia dyplomatycznego rozwiązania konfliktu.