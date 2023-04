W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z petersburskiej knajpy, gdzie w niedzielę doszło do eksplozji, w której zginął znany rosyjski bloger-propagandysta Właden Tatarski. Do wybuchu doszło w momencie, kiedy jeden z uczestników wydarzenia zadawał mu pytanie.

Najpierw w sieci pojawił się film, na którym dziewczyna ( rzekomo Daria Trepowa ) podchodzi do Władena Tatarskiego i wręcza mu pudełko z popiersiem w środku. Bloger, nazywając ją Nastia, proponuje, by usiadła koło niego, ale dziewczyna odmawia, tłumacząc, że jest nieśmiała i woli usiąść dalej.

Pudełko, które rozpakował obecny na sali komisarz wojskowy, zawierało złocone popiersie Tatarskiego. Propagandysta nazwał je "złotym Władenem" i podziękował dziewczynie za prezent.

Telegram

Na nagraniu uchwycono również samą eksplozję. Doszło do niej w momencie, kiedy propagandysta wkładał popiersie do pudełka, a jeden z uczestników wydarzenia zadawał mu pytanie.

Rosyjski portal RBK na swoim kanale na Telegramie przytoczył wypowiedź jednego z uczestników wydarzenia, Marata Arnisa. Jego zdaniem, między prezentacją popiersia a eksplozją minęło około pięciu minut. W tym czasie Właden Tatarski odpowiadał na inne pytania zaproszonych gości.

Telegram

Kolejne nagranie przedstawia wydarzenia po eksplozji. Widać na nim rzekomą Darię Trepową wychodzącą ze zdewastowanej kawiarni i zatrzymującą się na chwilę przy wejściu.

Eksplozja w petersburskiej knajpie

W niedzielę w knajpie Street Food Bar № 1 w Petersburgu, należącej do Jewgienija Prigożyna, szefa grupy Wagnera, doszło do eksplozji podczas "wieczoru twórczego" rosyjskiego blogera-propagandysty Władena Tatarskiego (prawdziwe nazwisko Maksym Fomin). W wyniku wybuchu Tatarski stracił życie, a 40 osób zostało rannych.

Telegram

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej początkowo wszczął postępowanie w sprawie zabójstwa, ale w poniedziałek wieczorem sprawę przekwalifikowano na "atak terrorystyczny".

Z rosyjskiego śledztwa wynika, że bomba znajdowała się w popiersiu, którą Tatarski otrzymał od jednego z uczestników wydarzenia. W poniedziałek śledczy poinformowali o zatrzymaniu podejrzanej, Darii Trepowej. BBC podało, że dziewczyna - prawdopodobnie pod przymusem - przyznała, że przyniosła do lokalu popiersie.

Rosyjskie siły bezpieczeństwa twierdzą, że zabójstwo zostało zaplanowane przez ukraińskie służby specjalne przy pomocy osób współpracujących z Fundacją Walki z Korupcją, organizacją więzionego Aleksieja Nawalnego. Współpracownicy rosyjskiego opozycjonisty zaprzeczają udziałowi w zamachu.

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak nazwał zabójstwo Tatarskiego przejawem "wewnętrznej walki politycznej w Rosji". Zaczyna się... Pająki zjadają się nawzajem w słoiku - powiedział.

Kim był Właden Tatarski?

Właden Tatarski popierał rosyjską inwazję na Ukrainę, ale nie pełnił żadnych stanowisk publicznych; nie był też przedstawicielem armii. Był to znany jako bloger, którego kanał na Telegramie śledzi ponad pół miliona ludzi.

Propagandysta urodził się obwodzie donieckim. Skazano go za napad z bronią. Kiedy wspierani przez Moskwę separatyści wypuścili go z więzienia, dołączył do nich.

Popularność Tatarskiego rosła po inwazji na Ukrainę. Bloger nie szczędził krytyki rosyjskim wojskowym ani Władimirowi Putinowi. Obwiniał ich za niepowodzenia na froncie.

Zdarzało się, że Tatarski nadawał z frontu. Twierdził, że pomagał m.in. uruchamiać drony. Bywał na Kremlu, o czym świadczy nagranie, jakie umieścił we wrześniu ubiegłego roku z uroczystości, w czasie której Władimir Putin ogłosił aneksję czterech ukraińskich obwodów.

Tatarski został pośmiertnie odznaczony przez Putina Orderem Odwagi.