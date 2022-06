Trwają walki o odzyskanie przez siły ukraińskie pełnej kontroli nad Siewierodonieckiem w obwodzie ługańskim. W Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy, władze okupacyjne rozpoczęły wyburzanie resztek zniszczonych ostrzałami budynków bez wcześniejszego sprawdzenia, czy są tam ciała zabitych - poinformował w sobotę doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko. Siły ukraińskie zniszczyły w Iziumie w obwodzie charkowskim niemal całą 35. ogólnowojskową armię rosyjską - podaje Ukrinform. To najważniejsze wydarzenia z 101 dnia inwazji Rosji na Ukrainę.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjecie ilustracyjne / PAP/Mykola Kalyeniak /

Trwają walki o odzyskanie przez siły ukraińskie pełnej kontroli nad Siewierodonieckiem w obwodzie ługańskim

W negocjacjach między Ukrainą i Rosją nastąpiła przerwa. "Moskwa wciąż stawia na siłowe rozwiązanie sytuacji na wschodzie Ukrainy, gdzie zgromadziła wielkie siły i środki" - powiedział Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego

Siły ukraińskie zniszczyły w Iziumie w obwodzie charkowskim niemal całą 35. ogólnowojskową armię rosyjską - poinformowała agencja Ukrinform

Władze okupacyjne w Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, rozpoczęły wyburzanie resztek zniszczonych ostrzałami budynków bez wcześniejszego sprawdzenia, czy są tam ciała zabitych

Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału dzielnicy mieszkalnej Mikołajowa na południu Ukrainy

Wojska rosyjskie ponownie ostrzelały Ławrę Świętogórską w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy

19:17

Siły rosyjskie przeprowadziły cztery ataki z systemów rakietowych Toczka-U w okolicach miast Bachmut, Kramatorsk, Konstantynówka (obwód doniecki) i Lisiczańsk (obwód ługański). Doszło też do ataków rakietowo-lotniczych na Słowiańsk i Sołedar w obwodzie donieckim.



18:41

Trwają walki o odzyskanie przez siły ukraińskie pełnej kontroli nad Siewierodonieckiem w obwodzie ługańskim - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Na kierunku donieckim okupanci usiłują powstrzymać obrońców i obrończynie Ukrainy poprzez zakłócenie systemu logistycznego zabezpieczenia - napisano w komunikacie sztabu.

18:03

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja powinna zostać wykluczona z UNESCO. Jego zdaniem wojska rosyjskie świadomie ostrzelały Ławrę Świętogórską - monaster w obwodzie donieckim. Ostrzał spowodował pożar drewnianej świątyni.

Każda cerkiew spalona przez Rosję na Ukrainie, każda wysadzona w powietrze szkoła i każdy zniszczony pomnik świadczą o tym, że dla Rosji nie ma miejsca w UNESCO - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Zaapelował do ONZ i UNESCO o "logiczną i sprawiedliwą odpowiedź" na działania Rosji.

17:23

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) rozbiła w obwodzie kijowskim grupę przestępczą, która dokonywała nielegalnych przekazów pieniężnych z Rosji; środki miały być przeznaczone na działania dywersyjne na Ukrainie - poinformowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda.



Transferów pieniężnych dokonywano przy pomocy zakazanych kanałów płatniczych, objętych antyrosyjskimi sankcjami.

16:45

Ukraina przeprowadziła z Rosją wymianę ciał swych poległych żołnierzy. Odbyła się ona 2 czerwca w obwodzie zaporoskim - poinformowało ukraińskie ministerstwo ds. reintegracji terytoriów okupowanych.

W operacji wymiany brał udział również Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i wywiad wojskowy.

16:43

Ukraiński Legion Międzynarodowy, formacja w ramach ukraińskiej obrony terytorialnej powołana po inwazji rosyjskiej, poinformował na Facebooku, że na Ukrainie zginęło czterech ochotników, obywateli Francji, Holandii, Australii i Niemiec.

Nie poinformowano o okolicznościach ich śmierci. W komunikacie podano nazwiska zabitych. Są nimi: Ronald Vogelaar, Michael O'Neill, Bjoern Benjamin Clavis i Wilfried Bleriot.



16:31

Wszczęliśmy ponad 20 spraw karnych dotyczących przymusowych deportacji obywateli Ukrainy do Rosji i na Białoruś; według ukraińskiego kodeksu karnego takie wysiedlenia dzieci mieszczą się w definicji ludobójstwa - poinformowała prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa, cytowana przez agencję Ukrinform.



16:10

Nadal zmierzamy w kierunku maksymalnej integracji z UE. Od dziś Unia Europejska liberalizuje zasady handlu i zawiesza wszystkie cła importowe na ukraińskie towary. W kwietniu prawie 80 proc. ukraińskiego eksportu wysłano do UE, dlatego skasowanie ceł i opłat pozwoli ukraińskiemu biznesowi zaoszczędzić dziesiątki milionów dolarów - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal na Telegramie.

Według niego ukraińscy producenci uzyskali w ten sposób możliwość zwiększenia eksportu do UE i wzmocnienia ukraińskiej gospodarki.



15:58

Kiedy zniszczono nasze pojazdy, dowódca pułku powiedział nam, żebyśmy wzięli łopaty, szli do walki jak piechota i umierali - opowiadał swojej matce uczestnik rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zapis kolejnej przechwyconej rozmowy żołnierzy wroga opublikował na Facebooku ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Tutaj szabrują, zabierają dosłownie wszystko, nawet wędki. (...) W wiosce niedaleko stąd nasz żołnierz zgwałcił 15-letnią dziewczynkę. W rosyjskiej armii też, jak widać, nie brakuje głupoty w głowach niektórych durniów - relacjonował wojskowy stacjonujący w obwodzie donieckim.

15:35

W negocjacjach między Ukrainą i Rosją nastąpiła przerwa, bo Moskwa wciąż stawia na siłowe rozwiązanie sytuacji na wschodzie Ukrainy, gdzie zgromadziła wielkie siły i środki - powiedział Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Ocenił, że Rosja traktuje swoich żołnierzy jako zasoby do eksploatowania i dąży do osiągnięcia "sytuacyjnych zwycięstw", tak aby "później prowadzić rozmowy z pozycji siły". Podolak tłumaczył, że Ukraina rozumie taktykę rosyjską i z tego powodu uważa, że rozmowy nie mają sensu, póki Kijów nie otrzyma uzbrojenia i nie odsunie przeciwnika do granic państwa.



15:20

Siły ukraińskie zniszczyły w Iziumie w obwodzie charkowskim niemal całą 35. ogólnowojskową armię rosyjską - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka.

Tymczasem szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow podał w tym samym komunikatorze, że w ciągu ostatniej doby w obwodzie charkowskim 10 osób odniosło obrażenia wskutek rosyjskich ostrzałów. W ostrzale okolic Charkowa ranne zostały dwie osoby, a w Bałaklii osiem, w tym 11-letnie dziecko.

14:53

Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału dzielnicy mieszkalnej Mikołajowa na południu Ukrainy - poinformował mer miasta Ołeksandr Sienkewycz.

Dwie osoby zginęły w miejscu ostrzału, a jedna zmarła w drodze do szpitala. O życie rannych walczą obecnie lekarze.

Mer dodał, że według wstępnych danych uszkodzone zostały trzy wielopiętrowe budynki.

14:35

Wojska rosyjskie ponownie ostrzelały Ławrę Świętogórską w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. W monastyrze oprócz mnichów i mniszek prawosławnych znajdowało się około 300 uchodźców - poinformował minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko.

14:11

Pierwszy rosyjski bank oficjalnie wchodzi na rynek okupowanego przez Rosjan terytorium obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy - poinformował w sobotę doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

We wcześniejszym wpisie opublikował kilka zdjęć z Mariupola. Tablica ogłoszeń. Nowy jedyny oddział banku z bankomatem. Polepszenie życia od Rosji to zniszczenie cywilizacji i powrót do średniowiecza. Regres jako gwarancja siły nazistowskiego reżimu - napisał doradca mera.



Telegram

13:18

W wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby w obwodzie charkowskim rany odniosło 10 osób, w tym 11-letnie dziecko - poinformował w sobotę Ołeh Syniehubow, szef administracji tego regionu na północnym wschodzie Ukrainy.

13:10

Do końca myśleliśmy, że Rosjanie zaatakują tylko ze wschodu, przez Donbas - powiedział wspominając początek wojny ukraiński generał Dmytro Krasylnykow, dowódca operacyjno-taktycznego zgrupowania Północ. Zapewnił, że ukraińskie wojska były przygotowane na wrogi atak.

12:44

Rozmowy będzie można kontynuować, kiedy nasza pozycja się wzmocni - powiedział deputowany Dawyd Arachamija, szef ukraińskiej delegacji na dotychczasowych rozmowach z Rosją. Jego zdaniem obecna pauza w negocjacjach jest uwarunkowana sytuacją na froncie, gdzie toczą się "wielkie walki".



12:15

Ambasador Ukrainy w Madrycie Serhij Pohorelcew ocenił, że broń dostarczona przez Hiszpanię jego krajowi dla odparcia rosyjskiej inwazji "wystarczy na dwie godziny walki". Zwrócił się o przekazanie czołgów Leopard, haubic 155 mm oraz moździerzy 120 mm - podała agencja Europa Press.

11:36

Trzy osoby zginęły w wybuchu rosyjskiej miny na plaży w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformowała w sobotę prokuratura tego regionu okupowanego przez wojska rosyjskie.

11:32

Od początku inwazji na Ukrainę armia Rosji straciła już ok. 31 050 żołnierzy, w tym ok. 100 w ciągu minionej doby, a także 1376 czołgów, niemal 3,4 tys. pojazdów opancerzonych i inny sprzęt - powiadomił w sobotę na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Bilans doby to dziewięć rosyjskich czołgów i 13 pojazdów opancerzonych, a także pięć zestawów artyleryjskich i pięć dronów

11:17

Ukraińska armia pokazała film ze zniszczenia rosyjskiej stacji komunikacyjnej.

11:12

Ukraińcy podają, że Rosjanie stracili do tej pory ponad 31 tysięcy żołnierzy.

11:04

Rosyjska armia wysadza w powietrze mosty, byśmy nie mogli wzmacniać naszych sił broniących obwodu ługańskiego - poinformował w sobotę gubernator tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj, cytowany przez agencję Ukrinform.

10:44

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał burmistrzów amerykańskich miast do zerwania stosunków z Rosją. Poinformował, że wojska rosyjskie wystrzeliły na ukraińskie miasta i miejscowości prawie 2,5 tys. pocisków rakietowych.

10:22

Władze okupacyjne w Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, rozpoczęły wyburzanie resztek zniszczonych ostrzałami budynków bez wcześniejszego sprawdzenia, czy są tam ciała zabitych - poinformował w sobotę doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

09:04

Rosja wyprowadziła na Morze Czarne pięć dużych okrętów desantowych z trzech flot - informuje portal Krym Realii. Na Morzu Czarnym oprócz tego - według strony ukraińskiej - zadania bojowe wykonują trzy okręty rakietowe i jeden okręt podwodny.

09:01

W wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego w obwodzie charkowskim w piątek jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne - poinformowała w sobotę ukraińska służba ds. sytuacji nadzwyczajnych. Jeszcze jedna osoba zginęła w wyniku detonacji niewybuchu.

08:40

W wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego w obwodzie charkowskim w piątek jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne - poinformowała w sobotę ukraińska służba ds. sytuacji nadzwyczajnych. Jeszcze jedna osoba zginęła w wyniku detonacji niewybuchu.

08:28

O zatrzymaniu w Kijowie młodego mężczyzny, który miał w telefonie zdjęcia sprzętu wojskowego, lokalizacje oraz rosyjską propagandę poinformowała w sobotę ukraińska policja.



08:23

08:14

W rosyjskiej niewoli wciąż jest ponad 150 mieszkańców obwodu sumskiego - poinformował Dmytro Żywycki, szef władz tego regionu na północy Ukrainy. Jego komunikat cytuje w sobotę agencja Ukrinform.

08:12

W wojnie na Ukrainie ważna jest ochrona ludności cywilnej, walki często toczą się w rejonach zamieszkanych - podkreślili żołnierze ukraińskiej obrony cywilnej, którzy dzielili się w Polsce doświadczeniami w jednostkach wojsk operacyjnych i OT.

07:40

Mało mówi się o tym, że w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie woda jest zarówno wojskowym celem, jak i bronią - pisze w dziennik "Welt". Na infrastrukturze wodnej skupiają się w dużej mierze rosyjskie ataki lotnicze, skuteczną taktyką okazało się też odcięcie lokalnych dostaw wody, co rosyjscy najeźdźcy zrobili w Mariupolu - dodaje.

07:38

Dwie osoby zostały ranne w sobotę rano w rosyjskim ataku rakietowym na obwód odeski na południu Ukrainy - poinformowało ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

07:36

Zobacz również: Ukraiński wywiad ma kontakt z obrońcami Azowstalu

07:30

Ukraińscy żołnierze na froncie.

07:22

W mieście Hirske w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, zginęła w piątek w rosyjskim ostrzale matka z dzieckiem; śmiertelnie ranny został też mieszkaniec miasta Zołote - przekazał w sobotę szef władz regionu Serhij Hajdaj. Poinformował też o mieszkańcu Hirskego, który zginął trzy dni temu.

06:57

Armia rosyjska prowadzi działania szturmowe i wzmocniła siły swe w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim, w mieście trwają walki - informuje w sobotę rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:48

Radny Irpienia Taras Wjazowczenko powiedział PAP, że władze wciąż nie zezwalają ludności na powrót do miasta. "Wynika to z tego, że wojna cały czas trwa, w każdym momencie może być alarm przeciwlotniczy lub wtargnięcie wojsk rosyjskich od strony Białorusi" - wyjaśnił.

06:34

W ciągu stu dni od wybuchu wojny na Ukrainie do Włoch przybyło ponad 127 tysięcy uchodźców wojennych- poinformowała minister spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese. Do przedszkoli i szkół wszystkich szczebli zapisano 27 tysięcy dzieci i nastolatków.

06:31

Na południowych granicach obrony wojska ukraińskie zniszczyły skład amunicji, 19 najeźdźców, haubicę i działa samobieżne nieprzyjaciela, poinformowało dowództwo OK "Południe".

06:22

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba stwierdził w piątek na Twitterze, że jedną z przeszkód w eksporcie ukraińskich zbiorów przez port w Odessie jest możliwość wykorzystania tego korytarza przez Rosję do ataku na miasto.

"Ukraina jest gotowa stworzyć warunki konieczne do wznowienia eksportu z portu w Odessie. Pytanie brzmi, jak zapewnić, aby Rosja nie wykorzystała tego szlaku handlowego do ataku na Odessę. Obecnie nie ma gwarancji ze strony Rosji" - stwierdził Dmytro Kuleba.

06:15

W wyniku działań wojennych Federacji Rosyjskiej w piątek w obwodzie donieckim zostało rannych trzech cywilów, poinformował szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kirilenko w Telegramie.



06:03

W piątek ukraińskie wojsko zniszczyło ponad 20 jednostek rosyjskich pojazdów opancerzonych, rakietę oraz trzy bezzałogowe statki powietrzne okupanta a także ufortyfikowane pozycje wroga, poinformowało dowództwo sił powietrznych Ukrainy.