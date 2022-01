Na ulicach Kijowa codzienne życie toczy się zupełnie normalnie, niewiele różni się od codzienności w Poznaniu czy Warszawie – donosi specjalny wysłannik RMF FM na Ukrainę Mateusz Chłystun. Kolejna, trzecia już partia zbrojnego wsparcia z USA dotarła do tego kraju. O lądowaniu samolotu z 80 tonami broni i amunicji poinformował wczoraj po południu minister obrony tego kraju Oleksij Reznikow.

Ulice Kijowa / EPA/SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Przy stacji metra na ulicy Instytuckiej w Kijowie ludzie wychodzą ze stacji i idą do pracy. Tuż obok na rogu jest otwarty całodobowy sklep spożywczy, w którym niektórzy zatrzymują się i robią poranne zakupy.



W stolicy Ukrainy poza niektórymi korektami w rozkładzie lotów, głównie niemieckich linii lotniczych, oba lotniska Boryspol i Żulany działają bez zmian. Podobnie jest z koleją, która kursuje po całym kraju.

Na kijowskim dworcu można zauważyć kilku żołnierzy, którzy w mundurach czekają na pociąg do Mariupola. To jednak nic nowego. Wojna na wchodzie toczy się od 8 lat i dla wielu mundurowych służba przy granicy z Rosją stała się normą.

"Agresja trwa od 8 lat"

Według szefa resortu obrony Ukrainy Olekieja Reznikowa, agresja ze strony Federacji Rosyjskiej trwa od kiedy jej wojska zajmują Krym. Minister przekonuje, że rosyjskie siły choć gromadzą się przy granicy z Ukrainą, to nie utworzyły grup, które mogłyby je szturmować.

Wojna trwa, agresja trwa, nie mamy informacji, by Rosja planowała wtargnięcie przez granice, bo nie ma ruchów, które mogłyby to zapowiadać - mówi w czasie spotkania z dziennikarzami.

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki przekonywała jednak, że Rosja wciąż prowadzi agresywną retorykę, szerzy dezinformacje i szuka powodu do wejścia na terytorium Ukrainy.

W Kijowie temat rosyjsko-ukraińskiego napięcia jest na pierwszym miejscu w mediach, szeroko komentowane są słowa szefa resortu obrony.

Policja w dzielnicy rządowej

W dzielnicy rządowej ukraińskiej stolicy widać jednak wzmożone siły policji. Władze informują jednak, że nie ma to związku z potencjalnym konfliktem z Rosją, ale spodziewają się powtórki protestów, jakie odbyły się wczoraj przed Radą Najwyższą.

Na manifestacji spotkało się tu kilkuset małych przedsiębiorców, sprzeciwiających się obowiązkowym kasom fiskalnym. Doszło do szarpaniny z policjantami, a manifestacja została stłumiona. Dlatego dziś do skweru przed budynkiem Rady nie ma dostępu. Pilnuje go kilkudziesięciu policjantów, stojących w odległości kilku metrów od siebie.

W zamkniętych, prostopadłych do ulicy Hruszewskiego mniejszych ulicach stoją też duże policyjne radiowozy, pełne policjantów gotowych do interwencji. Patrole policji przy niemal każdym budynku dzielnicy rządowej Kijowa rozstawiono także w nocy. Na razie jest tu jednak spokojnie i nie widać gromadzących się manifestantów.