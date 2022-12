W środowy wieczór w Rzeszowie-Jasionce rozpoczął się szczyt World For Ukraine Summit. Uczestnicy tego międzynarodowego wydarzenia będą dyskutować o bieżącej sytuacji w kraju naszych sąsiadów oraz o tym, jak wesprzeć ich w tym niezwykle trudnym czasie. Spotkanie potrwa do piątku.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W centrum kongresowym G2 Arena spotykają się politycy, biznesmeni, samorządowcy i przedstawiciele organizacji pomocowych. Temat numer jeden - pomoc Ukrainie teraz i po zakończeniu wojny.

Szczyt podzielono na kilka sektorów tematycznych, w czwartek podczas jednego z paneli przewidziano niezwykle ważną dyskusję - o przygotowaniu się do mroźnej, wschodniej zimy.

Szczyt World For Ukraine Summit to pierwsze tego typu wydarzenie w naszym kraju. Potrwa do piątku.



Szczyt W4UA (skrót od World for Ukraine) ma zjednoczyć świat biznesu i polityki po to, by omówić najważniejsze potrzeby i możliwości pomocy przy naprawie Ukrainy po rosyjskiej inwazji.

W4UA to wymiana informacji o realnych potrzebach pomocowych - mówią nam organizatorzy World For Ukraine Summit.

Pomysł na wydarzenie zrodził się w marcu - po wizycie Joe Bidena. Prezydent USA powiedział wówczas: "Musimy pomagać tym, którzy potrzebują pomocy". To nas zainspirowało i zdecydowaliśmy się, żeby stworzyć ten kongres - mówi RMF FM Bartosz Staniszewski, dyrektor komunikacji W4UA.

Staniszewski przyznaje, że kluczowe jest, żeby wsłuchać się w głos Ukrainy. A potrzeby Ukraińców zmieniają się na bieżąco - mówił.

O szczegółach wydarzenia nasz dziennikarz Mateusz Chłystun rozmawiał z Bartoszem Staniszewskim.