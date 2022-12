​W najbliższą środę w Rzeszowie rozpocznie się międzynarodowy szczyt World For Ukraine. Spotkają się na nim najważniejsi politycy i samorządowcy z Polski i Ukrainy oraz przedsiębiorcy. Idea spotkania narodziła się podczas wizyty Joe Bidena w Polsce, który podkreślał, że pomoc naszym wschodnim sąsiadom jest konieczna.

Spotkanie World for Ukraine Summit 2022 odbędzie się w dniach 7-9 grudnia w Rzeszowie. Szczyt W4UA (skrót od World for Ukraine) ma zjednoczyć świat biznesu i polityki, po to, by omówić najważniejsze potrzeby i możliwości pomocy przy naprawie Ukrainy po rosyjskiej inwazji.

Szczyt odbędzie się w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego Rzeszów-Jasionka.

Lokalizacja nie jest przypadkowa - Rzeszów to kluczowy węzeł transportowy dla pomocy napływającej z całego świata na rzecz Ukrainy. To także stolica Podkarpacia otrzymała tytuł "Miasto-Ratownik" od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego.

W4UA to wymiana informacji o realnych potrzebach pomocowych - mówią nam organizatorzy World For Ukraine Summit.

Pomysł na wydarzenie zrodził się w marcu - po wizycie Joe Bidena. Prezydent USA powiedział wówczas: "Musimy pomagać tym, którzy potrzebują pomocy". To nas zainspirowało i zdecydowaliśmy się, żeby stworzyć ten kongres - mówi RMF FM Bartosz Staniszewski, współorganizator imprezy.

Staniszewski przyznaje, że kluczowe jest, żeby wsłuchać się w głos Ukrainy. A potrzeby Ukraińców zmieniają się na bieżąco - mówił.

O szczegółach wydarzenia nasz dziennikarz Mateusz Chłystun rozmawiał z współorganizatorem wydarzenia Bartoszem Staniszewskim.

Bartosz Staniszewski, dyrektor komunikacji G2Arena (Montaż: Karolina Bereza) RMF FM