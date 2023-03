Grupa wierzycieli Ukrainy, do której należą wszystkie państwa G7, zgodziła się na odroczenie spłaty pożyczek udzielonych Ukrainie do 2027 r., kiedy zakończy się obecny program MFW - poinformował Ukrinform. Rada miejska Chersonia wezwała mieszkańców gminy do ewakuacji z powodu ciągłego rosyjskiego ostrzału - poinformował portal Ukraińska Prawda. Dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w rosyjskich ostrzałach Chersonia na południu Ukrainy - poinformował szef chersońskiej wojskowej administracji obwodowej Ołeksandr Prokudin. Najważniejsze informacje dotyczące 395. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 25.03.2023 r.

07:14 Dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w rosyjskich ostrzałach Chersonia na południu Ukrainy - poinformował szef chersońskiej wojskowej administracji obwodowej Ołeksandr Prokudin. W ciągu minionej doby rosyjskie wojsko przeprowadziło 67 ostrzałów obwodu chersońskiego, wystrzeliwując ponad 300 pocisków z artylerii - napisał Prokudin w serwisie Telegram. Chersoń ostrzelano siedem razy. Ponad 20 pocisków trafiło w osiedla mieszkaniowe, domy i bloki oraz placówkę medyczną. 07:07 Ponad rok od rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę Rosjanie wciąż zasiadają w strukturach organizacji międzynarodowych. Należą do nich m.in. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS), czy Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Niepokój budzi też obecność Rosjan w Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Ukraina obawia się, że WMO przekazuje Rosji precyzyjne dane pogodowe, mogące ułatwiać planowanie ataków na ukraińskie pozycje. 07:04 Grupa wierzycieli Ukrainy, do której należą wszystkie państwa G7, zgodziła się na odroczenie spłaty pożyczek udzielonych Ukrainie do 2027 r., kiedy zakończy się obecny program MFW - poinformował Ukrinform. 07:03 Rada miejska Chersonia wezwała mieszkańców gminy do ewakuacji z powodu ciągłego rosyjskiego ostrzału - poinformował w sobotę portal Ukraińska Prawda. "Rosyjskie wojska nadal terroryzują naszą społeczność terytorialną. Najbardziej cierpią osady w pobliżu Dniepru. Ze względu na ciągłe ataki, zapewnienie tam stałego zaopatrzenia w ciepło i wodę jest prawie niemożliwe. Najlepszą opcją ochrony siebie i swoich bliskich jest ewakuacja w bezpieczniejsze rejony" - cytuje portal fragment odezwy władz Chersonia do mieszkańców gminy. 07:02 Mamy plan sprawiedliwego pokoju prezydenta Zełenskiego i nie potrzeba nam żadnego innego - powiedział w Waszyngtonie szef komisji spraw zagranicznych Rady Najwyższej Ołeksandr Mereżko w odpowiedzi na pytanie PAP. 07:01 Hiszpański rząd przeznaczy Ukrainie dodatkowe 14,5 mln euro na kontynuację ogłoszonego we wrześniu ubiegłego roku przez ONZ globalnego programu bezpieczeństwa żywnościowego - poinformował w Odessie ambasador Ricardo Lopez-Aranda Hagu. 07:00 Apelujemy do Francji, tak jak do wszystkich naszych sojuszników, by pomocy dla Ukrainy przekazywać jak najwięcej. Jest bardzo ważne, aby Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją - powiedział w piątek wieczorem w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI prezydent Polski Andrzej Duda. Zobacz również: Polsat News: Poległy w Ukrainie Polak był dowódcą plutonu w Legionie Międzynarodowym

