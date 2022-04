​W Wojskowym Porcie Lotniczym na Okęciu wylądował samolot rządowy z urną z prochami byłej Pierwszej Damy, małżonki ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Karoliny Kaczorowskiej. W piątek w stolicy rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Karoliny Kaczorowskiej.

Uroczystości pogrzebowe Karoliny Kaczorowskiej / Piotr Nowak / PAP

Podczas ceremonii powitania na polskiej ziemi urny z prochami Karoliny Kaczorowskiej Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego odegra "Marsz żałobny" Fryderyka Chopina. Po przeniesieniu urny na katafalk w asyście wojskowego posterunku honorowego zostanie odmówiona modlitwa.

Co powiedział Jan Kasprzyk?

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR) Jan Józef Kasprzyk przypomniał życiorys Karoliny Kaczorowskiej. Powiedział, że Pierwsza Dama należała do pokolenia szczególnie naznaczonego przez historię XX wieku.

To kolejna okazja do podziękowania jej za życie przepojone miłością do niepodległej Polski i drugiego człowieka. W jej życiu jak w soczewce skupiło się bolesne, ale i zwycięskie doświadczenie historyczne Rzeczypospolitej - powiedział minister Kasprzyk.

Szef UdSKiOR przypomniał, że "jej droga rozpoczęła się w wolnej Polsce w Stanisławowie", który był rodzinnym miastem Karoliny Kaczorowskiej, a następnie wiodła "przez nieludzką ziemię i Afrykę do Wielkiej Brytanii". Za jeden z najważniejszych momentów jej biografii uznał towarzyszenie swojemu mężowi podczas uroczystości przekazania insygniów prezydenckich pierwszemu demokratycznie wybranemu prezydentowi III RP w grudniu 1990 r.

Cytat Wtedy wiedzieliśmy, że kończy się misja prezydenta RP i władz RP na uchodźstwie, że kończy się misja tych ludzi wypełniana przez blisko pół wieku, którzy strzegli tego najpiękniejszego daru, jakim jest sztandar wolnej, niepodległej Polski, że kończy się misja tych dwóch pokoleń walczących o wolność i w polskim Londynie budujących skrawek wolnej Polski - powiedział minister Kasprzyk.

Dodał, że dla prezydenta i jego małżonki był to powrót do Polski po ponad pół wieku.

Kasprzyk zwrócił uwagę, że "dzisiaj również dopisujemy do kart historii Rzeczypospolitej kolejny ważny fragment".

Wraz z pożegnaniem ostatniej Pierwszej Damy II RP kończy się rozdział w dziejach Polski, który nazywamy właśnie II Rzeczpospolitą. W sensie symbolicznym tym pożegnaniem śp. Karoliny Kaczorowskiej kończy się instytucjonalnie II Rzeczpospolita - wyjaśnił.

Dodał, że "możemy marzyć i prosić Boga, za wstawiennictwem tak wspaniałych patriotów jak Pani Prezydentowa, aby ta współczesna Polska, o której marzyły pokolenia była godną spadkobierczynią dumnej i wielkiej II Rzeczypospolitej". Minister Kasprzyk podziękował jej za wkład w odzyskanie niepodległości i możliwość życia w wolnej Polsce.

Plan uroczystości pogrzebowych

Po godz. 19 nastąpi przeniesienie urny z prochami na katafalk przed głównym ołtarzem w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie zostanie odprawiona msza święta żałobna. Wieczorem odbędzie się harcerskie czuwanie modlitewne.

Główne uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę 23 kwietnia o godz. 12 w Świątyni Opatrzności Bożej. Karolina Kaczorowska zostanie pochowana u boku męża w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej.

Kim była Karolina Kaczorowska?

Karolina Kaczorowska z d. Mariampolska urodziła się w 1930 r. w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk na Ukrainie). Po zajęciu przez wojska sowieckie Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, została w 1940 r. wraz z rodziną wywieziona na Syberię. Rosję sowiecką opuściła wraz z Armią Andersa, której żołnierzami byli jej ojciec, brat i przyszły mąż Ryszard Kaczorowski.

Wdowa po poległym w katastrofie smoleńskiej prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim zmarła 21 sierpnia 2021 r. w Londynie.

Organizatorem państwowych uroczystości jest UdSKiOR, którego Karolina Kaczorowska była podopieczną.