Wspierani przez Rosję separatyści kontrolujący wschodnie regiony Ukrainy rozpoczęli ewakuację dzieci mieszkających w domach dziecka. Wcześniej tego dnia lider samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) Denys Puszylin ogłosił plan masowej ewakuacji mieszkańców regionu do Rosji. Mężczyznom zdolnym do służby wojskowej nie zezwala się na wyjazd - informuje piątek zajmująca się sytuacją humanitarną w Donbasie Wschodnia Grupa Obrony Praw Człowieka. Jak poinformowała agencja TASS, późnym wieczorem ponad 80 autobusów z ewakuowanymi mieszkańcami Donbasu przyjechało już do obwodu rostowskiego na południu Rosji.

REKLAMA