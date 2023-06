Niepokojące doniesienia z Białorusi. Portal Wiorstka podał, że na terenie obwodu mohylewskiego, w pobliżu miejscowości Osipowicze, rozpoczęła się budowa obozu dla najemników Grupy Wagnera. Podobnych obozów ma powstać kilka. Rewelacji rosyjskiego portalu nie potwierdza grupa Biełaruski Hajun.

Najemnicy Grupy Wagnera w Rostowie nad Donem / STRINGER / PAP/EPA

Budowę pierwszego z kilku obozów, jak przekazał rosyjski niezależny portal Wiorstka, rozpoczęto nieopodal miejscowości Osipowicze, ok. 200 km od granicy z Ukrainą.

Obóz ma mieć powierzchnię 24 tys. metrów kwadratowych. Znajdzie się tam osiem tysięcy łóżek. Źródło w służbie leśnej obwodu mohylewskiego przekazało, że budowa obozu idzie pełną parą; ma on być gotowy "do jutra do obiadu".

Źródło Wiorstki, będące blisko kierownictwa obwodu mohylewskiego, potwierdziło, że władze obwodowe otrzymały polecenie budowy obozu dla Grupy Wagnera.

Informację o wysłaniu najemników na Białoruś potwierdzają również bliscy członków Grupy Wagnera.

Kobieta z rodziny jednego z najemników powiedziała portalowi, że wie od znajomego, iż pododdziały Grupy Wagnera, które przebywały w Rostowie nad Donem, kierują się na Białoruś.

Inna rozmówczyni powiedziała, że wie od męża, który w sobotę stacjonował w Rostowie nad Donem, iż "najprawdopodobniej" zostanie wysłany na Białoruś; od tego czasu nie ma z nim kontaktu.

Biełaruski Hajun nie potwierdza

Doniesień portalu Wiorstka nie potwierdza Biełaruski Hajun, grupa monitorująca ruchy wojsk białoruskich i rosyjskich na Białorusi w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Grupa w popołudniowym wpisie na Twitterze poinformowała, że "z całą pewnością możemy stwierdzić, iż w ciągu ostatnich 24 godzin w rejonie miejscowości Osipowicze nie było żadnej aktywności, nie mówiąc już o budowie tak dużego obiektu".