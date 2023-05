Kanał Biełgorod Telegram pisze o głośnej eksplozji w centrum miasta tuż przed północą, po której pojawiła się smuga dymu, w centrum miasta są strażacy, policjanci i karetki pogotowia.

Rosyjski propagandysta Rybar pisze w Telgramie - donosi Unian - że celem ataku był nie tylko budynek FSB, ale także departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

W poniedziałek walczący po stronie Ukrainy "Korpus Ochotniczy Rosji" ogłosił, że wkroczył na terytorium obwodu biełgorodzkiego. Później pojawiły się informacja o wyzwoleniu wsi Kozinka i wejściu do miasta Grajoworon jednostek korpusu.

Opublikowane zostały też nagranie video z pożaru na przejściu granicznym. Władze rosyjskie wprowadziły w regionie reżim operacji antyterrorystycznej - informuje Unian.

Rosja pilnie ewakuuje magazyn amunicji jądrowej koło Biełgorodu

Rozpoczęła się pilna ewakuacja magazynu amunicji jądrowej w obwodzie biełgorodzkim w Rosji, przy granicy z Ukrainą - poinformował w poniedziałek Andrij Jusow z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Jak podał, ewakuowani są również mieszkańcy obwodu.

W poniedziałek rano bojownicy z Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego opublikowali nagrania, na których fotografują się w pobliżu tablic wjazdowych do miejscowości Lubimówka, Bezludówka i Czurowycze w obwodach briańskim i biełgorodzkim (Rosja). Zapowiedzieli, że oddziały wracają do Rosji i wzywają do walki o "odzyskanie ojczyzny".

Równocześnie na stronie Legionu Wolność Rosji wystosowano apel do okolicznych mieszkańców: Ludzie Rosji! Jesteśmy Rosjanami, tak jak wy. Jedyna różnica między nami polega na tym, że nie chcieliśmy już usprawiedliwiać działań zbrodniarzy pod władzą Rosji i chwyciliśmy za broń w obronie naszej i waszej wolności. Rosja Putina zgniła od korupcji, cenzury i represji. Nie jesteśmy waszymi wrogami. Zostańcie w domu, nie stawiajcie oporu i nie bójcie się. W przeciwieństwie do "zombi" Putina nie atakujemy cywilów i nie wykorzystujemy ich do własnych celów. Wolność jest blisko!