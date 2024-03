W Moskwie odbyły się uroczystości pogrzebowe Aleksieja Nawalnego. Rosyjski opozycjonista, główny przeciwnik Władimira Putina, zmarł nagle w łagrze, w którym odbywał karę pozbawienia wolności.

/ ALEXANDER NEMENOV / East News/AFP

Tysiące ludzi przyszły w piątek w okolice cerkwi w Moskwie, w której odbył się pogrzeb opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego.

Trumna z ciałem Nawalnego została już wyniesiona z cerkwi Ikony Matki Bożej. Przywieziono ją tam samochodem, do świątyni wniosło ją czterech mężczyzn.

Na terenie cerkwi nie było prawie w ogóle ludzi. Do samego budynku wpuszczono tylko kilkanaście osób - to rodzina zmarłego, która żegnała go przy otwartej trumnie.