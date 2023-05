Potrzebujemy silniejszej obrony przed atakami rakietowymi Rosji oraz samolotów, które wzmocnią możliwości odpierania przeciwnika – oświadczył na 4. Szczycie Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy w Reykjaviku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Bachmucie zginął emerytowany sierżant sztabowy armii USA Nicholas Maimer - poinformowała stacja CNN. "Premierzy Wielkiej Brytanii i Holandii, Rishi Sunak i Mark Rutte uzgodnili budowę międzynarodowej koalicji w celu zakupu samolotów bojowych F-16 dla Ukrainy" - poinformował brytyjski rząd w komunikacie po ich spotkaniu. Najważniejsze wydarzenia związane z 448. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 17.05.2023 r.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w mieście Oczaków w obwodzie mikołajowskim (zdjęcie ilustracyjne) / Alena Solomonova / PAP

11:20

Podatność na zestrzelenie rosyjskich pocisków balistycznych AS-24 Killjoy, które Władimir Putin przedstawiał jako niepokonane, jest zapewne zaskoczeniem i zakłopotaniem dla Rosji - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. W rosyjskiej terminologii pociski te są znane jako Kindżał.

11:18

Iwan Wyrypajew, mieszkający w Polsce znany reżyser i dramaturg, a prywatnie mąż aktorki Karoliny Gruszki, zaocznie aresztowany przez moskiewski sąd. Został także wpisany na federalną listę międzynarodowych poszukiwanych.

10:57

Co najmniej 152 osoby systematycznie rozpowszechniają rosyjską propagandę w krajach nordyckich. Wśród nich jest znany fiński autor książek o tematyce rosyjskiej, duński obywatelski dziennikarz oraz polityk chcący dostać się do parlamentu Danii - podaje duński nadawca publiczny DR.

10:35

Papież Franciszek modlił się dziś, aby powrócił pokój na Ukrainę. Podczas audiencji generalnej w Watykanie powiedział: "Tam się tak cierpi". Polaków zachęcał do tego, aby świętemu Andrzejowi Boboli polecali wszystkie trudne sprawy ojczyzny i innych krajów, a w szczególności sprawę pokoju na Ukrainie.

10:14

Premierzy Wielkiej Brytanii i Holandii, Rishi Sunak i Mark Rutte uzgodnili budowę międzynarodowej koalicji w celu zakupu samolotów bojowych F-16 dla Ukrainy - poinformował brytyjski rząd w komunikacie po ich spotkaniu.

10:13

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zablokowaniu kamer online, które automatycznie rejestrowały działanie systemów ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Kamery należą do kilku kijowskich podmiotów komercyjnych.

09:34

W ostatnich tygodniach rosyjskie wojska zintensyfikowały ataki rakietowe na Ukrainę, ponieważ próbują w ten sposób wyczerpać ukraińskie zasoby obrony powietrznej, a także opóźnić zapowiadaną od miesięcy kontrofensywę Kijowa - oznajmiła stacja CNN za własnymi źródłami we władzach USA pragnącymi zachować anonimowość.

08:15

We wtorek z Ukrainy do Polski przyjechało 22,1 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 23,3 tys. osób - poinformowała straż graniczna. Od 24 lutego ubiegłego roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 11,911 mln wjazdów do Polski i 10,119 mln wyjazdów na Ukrainę.

08:12

Kyryło Budanow, szef wywiadu wojskowego Ukrainy powiedział, że deputowany Jewgienij Szewczenko prowadził tajne negocjacje z Aleksandrem Łukaszenką. Rozmowy miały być prowadzone na zlecenie ukraińskich służb specjalnych.

08:04

W Bachmucie na wschodzie Ukrainy, atakowanym od sierpnia ubiegłego roku przez rosyjskie wojska, zginął emerytowany sierżant sztabowy armii USA Nicholas Maimer. Brał tam udział w misjach humanitarnych - poinformowała amerykańska stacja CNN.

08:02

Rosyjskie siły chcą wzmocnić swoje taktyczne działania ofensywne w rejonie Bachmutu na wschodzie Ukrainy - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Wojska ukraińskie są tam skoncentrowane na lokalnych kontratakach.

07:23

W posiadaniu Rosji znajdują się dziesiątki nieruchomości w Bułgarii, za które Moskwa nie płaci podatków, ani nie uiszcza opłat za użytkowanie. Jedynie mała część rosyjskich nieruchomości jest używana do celów dyplomatycznych, mimo że wszystkie korzystają z immunitetu i bułgarskie władze nie mają do nich wstępu - opisują bułgarscy dziennikarze śledczy z portalu Klub Z.

07:17

Według wyliczeń Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Rosja straciła już ponad 200 tys. osób wysłanych na front.

07:13

Trwa dyslokacja jednostek rosyjskich wojsk terytorialnych, które przechodziły szkolenia na białoruskich poligonach, do stref działań bojowych - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:01

W wyniku ataku rakietowego na Mikołajów częściowo zniszczone zostały galerie handlowe, salony samochodowe, domy prywatne i sklepy - podaje agencja Ukrinform. Pocisk trafił także w obiekt przemysłowy. Jedna osoba jest ranna.

06:44

Strącenie przez Siły Zbrojne Ukrainy sześciu rosyjskich rakiet Kindżał to porażka rosyjskiej armii i przemysłu zbrojeniowego Rosji - skomentował Pawło Łakijczuk, szef programów wojskowych w kijowskim Centrum Globalistyki "Strategia XXI" i oficer marynarki wojennej w stanie spoczynku.

05:42

YouTube zaczął usuwać filmy o grupie Wagnera - donosi Moscow Times. Serwis wyjaśnił, że najemnicy są "organizacją przestępczą i terrorystyczną", w związku z czym zabronione jest publikowanie materiałów na jej temat. "Robimy wyjątki tylko dla filmów edukacyjnych, dokumentalnych, artystycznych i naukowych, jeśli towarzyszy im odpowiedni kontekst, a ich publikacja jest uzasadniona" - przekazali przedstawiciele YouTube.

05:05

Departament Stanu ostrzegł Gruzję, że nie warto w tej chwili pogłębiać współpracy z Rosją i nie wykluczył "dodatkowych działań" w zależności od rozwoju sytuacji wokół wznowienia bezpośrednich połączeń lotniczych między tymi dwoma krajami.

Jeśli będą bezpośrednie loty między Rosją a Gruzją, będzie to budzić coraz większy niepokój nie tylko ze strony USA i innych krajów zachodnich, ale także firm, które mogą pracować na gruzińskich lotniskach - zaznaczył Vedant Patel zastępca rzecznika Departamentu Stanu.

05:04

Wojna Rosji z Ukrainą kiedyś się skończy. I jedno jest pewne: nie zakończy się ona zwycięstwem imperializmu Putina - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz na inauguracji szczytu Rady Europy w Reykjaviku. Ze stolicy Islandii wysyłany jest sygnał, że Europa stoi po stronie Ukrainy - podkreśla portal dziennika "Bild".

05:03

Potrzebujemy jednak więcej: myśliwców, bez których żaden system obrony powietrznej nie będzie doskonały i jestem przekonany, że do tego dojdziemy. Naszym priorytetem powinno być 100 procent. Agresorowi powinniśmy dać zero procent - oświadczył Zełenski w wystąpieniu online.

Szef państwa podziękował Radzie Europy za decyzje w sprawie rejestru szkód wyrządzonych Ukrainie przez rosyjską agresję. Ponownie zaapelował też do wspólnoty międzynarodowej o powołanie specjalnego trybunału do sądzenia Rosji za zbrodnię agresji.

05:02

Prezydent poinformował, że w wyniku wtorkowego ataku nikt nie zginął, a to, że wszystkie rakiety zostały zniszczone, nazwał "historycznym wynikiem".

Rosja bardzo stara się poprawić swoją zdolność do zabijania. My staramy się poprawić obronę naszych ludzi. Dziękuję wszystkim krajom i przywódcom, którzy pomagają nam w poprawianiu naszej obrony powietrznej. Wszyscy razem pokazujemy, co oznaczają nasze 100 procent, co znaczy siła wolnego świata - powiedział Zełenski.

Prezydent wskazał, że jeszcze rok temu Ukraina "nie mogła strącać większości rosyjskich rakiet, szczególnie balistycznych". Wyjaśnił, że udało się to zmienić dzięki jedności wspólnoty międzynarodowej. My razem, w jedności, jesteśmy w stanie załatwić jakąkolwiek sprawę na 100 procent, gdy naszym celem jest obrona naszego narodu i naszej Europy - podkreślił.

05:01

Potrzebujemy silniejszej obrony przed atakami rakietowymi Rosji oraz samolotów, które wzmocnią możliwości odpierania przeciwnika - oświadczył na 4. Szczycie Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy w Reykjaviku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Szef państwa zaapelował do uczestników spotkania o jedność na rzecz pomocy jego państwu. Przypomniał, że podczas ataku rakietowego we wtorek w nocy obrona powietrzna Ukrainy zestrzeliła 100 proc. rakiet odpalonych przez Rosję.

Zełenski "podkreślił, że pomogły w tym systemy obrony powietrznej, przekazane władzom w Kijowie przez państwa zachodnie".



05:00

Państwa członkowskie Rady Europy muszą wysłać jasny komunikat, że będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to konieczne, ale muszą też wyciągnąć wnioski z tej wojny i przygotować się do konfrontacji z innymi zagrożeniami, jak nielegalna imigracja - przekonywał brytyjski premier Rishi Sunak.