„Ukraińcy podtrzymują pochodnię wolności dla nas wszystkich, wykazują ogromną odwagę, bronią swojego życia. Ale oni też walczą o uniwersalne wartości i są gotowi za nie umrzeć” - powiedziała we wtorek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas debaty w PE.

Ursula von der Leyen / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Ukraińcy podtrzymują pochodnię wolności dla nas wszystkich. Wykazują ogromną odwagę. Bronią swojego życia. Ale oni też walczą o uniwersalne wartości i są gotowi za nich umrzeć. Prezydent Zełenski i naród ukraiński są prawdziwą inspiracją! Kiedy ostatnio rozmawialiśmy ponownie opowiedział mi o marzeniu swojego narodu, by przyłączyć się do naszej Unii. Dziś UE i Ukraina są już bliżej niż kiedykolwiek - stwierdziła szefowa KE.



Przed nami jeszcze długa droga. Musimy zakończyć tę wojnę. Powinniśmy porozmawiać o kolejnych krokach. (...) Ludziom, którzy tak dzielnie stają w obronie naszych europejskich wartości, należą do naszej europejskiej rodziny - powiedziała von der Leyen.

"Zamknęliśmy nasze niebo dla rosyjskich samolotów"

Dziękuję szczególnie Polsce, Rumunii, Słowacji i Węgrom za przyjęcie kobiet, mężczyzn i dzieci z Ukrainy - powiedziała.

Proponujemy uruchomienie tymczasowego mechanizmu ochrony, aby zapewnić uchodźcom z Ukrainy bezpieczny status i dostęp do szkół, opieki medycznej i pracy - dodała.



Szefowa KE mówiła też o rosyjskich sankcjach. Zamknęliśmy nasze niebo dla rosyjskich samolotów, w tym prywatnych odrzutowców oligarchów; zamrozimy również aktywa oligarchów - jachty, luksusowe samochody i nieruchomości. (...) Państwowe media rosyjskie RT i Sputnik oraz ich spółki zależne nie będą już mogły rozpowszechniać kłamstw w celu usprawiedliwienia wojny Putina - wskazała.



Von der Leyen przekazała też, że europejskie bezpieczeństwo i obrona ewoluowały bardziej w ciągu ostatnich sześciu dni niż ostatnich dwóch dekad.