Grupa 21 ukraińskich dzieci, które początkowo trafiły do Polski, w niedzielę wieczorem wraz z członkami ich najbliższych rodzin przyleciała do Wielkiej Brytanii. Dzieci wymagają pilnej terapii onkologicznej.

Zdj. ilustracyjne / Isaac Esquivel / PAP/EPA

Jestem dumny, że Wielka Brytania oferuje ratującą życie opiekę medyczną tym ukraińskim dzieciom, które zostały zmuszone do opuszczenia swojej ojczyzny przez rosyjską inwazję, w czasie, gdy poddawane były leczeniu - powiedział brytyjski minister zdrowia Sajid Javid. Poinformował, że dostały one początkowo sześciomiesięczne wizy, które zostaną przedłużone później na co najmniej trzy lata.

Dzieci, które przyjechały do Wielkiej Brytanii, początkowo zostały ewakuowane do Polski. Stacja BBC News podała, powołując się na onkolog dziecięcą z Polski, że większość z tej grupy jest w stanie zagrażającym życiu.

Za pomoc w ich sprowadzeniu podziękował, zarówno brytyjskiej publicznej służbie zdrowia NHS oraz Polsce, premier Boris Johnson. "Jestem niezmiernie wdzięczny pracownikom NHS, partnerom i polskim przyjaciołom za wsparcie w sprowadzeniu do Wielkiej Brytanii ukraińskich dzieci, które potrzebują opieki medycznej ratującej życie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć je w trakcie krytycznego leczenia raka" - napisał w poniedziałek rano na Twitterze.

90 dzieci zginęło od początku inwazji

Dotychczas co najmniej 90 dzieci zginęło, a ponad 100 odniosło obrażenia w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformowała w poniedziałek ukraińska Prokuratura Generalna.

"Najwięcej ofiar w obwodach kijowskim, charkowskim, donieckim, czernihowskim, sumskim, chersońskim, mikołajowskim i żytomierskim" - podała prokuratura.

Tylko w niedzielę w wyniku ostrzału infrastruktury cywilnej w obwodzie mikołajowskim zginęło dwoje dzieci, a dwoje odniosło obrażenia.