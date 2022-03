​Rosja ma wprowadzić stan wojenny 4 marca - wynika z informacji ukraińskiego wywiadu. Wcześniej doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego informował, że według jego wiedzy tego dnia mają się zebrać obie izby rosyjskiego parlamentu.

Zdj. ilustracyjne / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ołeksij Daniłow przekazał, że z danych wywiadu wynika, że Rosja ma wprowadzić stan wojenny od 4 marca.

Chcę zobaczyć, jak zareagują na to Moskwa i Petersburg, gdzie jest znacznie więcej intelektualistów, którzy rozumieją, co się dzieje w Federacji Rosyjskiej. Dziś, jeśli Putin nie ma wystarczającej ilości mięsa armatniego, może zabrać dzieci i wcielić je do wojska, żeby tu wysłać, żeby dostały się do naszej "maszynki do mięsa". Nie rozumiem, dlaczego to robi - powiedział Daniłow.

Według niego wielu Rosjan, którzy "zajmują wysokie stanowiska" nie rozumieją, co się dzieje w głowie prezydenta Rosji Władimira Putina.

Bombardowanie naszych spokojnych miast, Charkowa, bombardowanie historycznych miast, zabijanie dzieci - co trzeba mieć w głowie, żeby to wszystko robić? - pytał Daniłow.

Wcześniej doradca Zełenskiego Mychajło Podoliak powiedział, że 4 marca obie izby rosyjskiego parlamentu odbędą nadzwyczajne posiedzenie w celu wprowadzenia stanu wojennego w Rosji.

Stan wojenny będzie zakładał m.in. całkowity zakaz demonstracji. A tych w Rosji będzie przybywać. Na razie są to głównie antywojenne manifestacje, jednakże wraz z wprowadzaniem kolejnych sankcji Rosjanie mogą zacząć protestować w związku z pogarszającymi się warunkami życia. Specjalny stan pozwoliłby władzom jeszcze bardziej kontrolować społeczeństwo.

W zeszłym tygodniu Kreml uznał niepodległość separatystycznych republik Doniecka i Ługańska na wschodzie Ukrainy. 24 lutego rosyjska armia rozpoczęła inwazję, tłumacząc to chęcią "samoobrony" oraz "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy. W odpowiedzi na rosyjską agresję liczne państwa zdecydowały się na sankcje wymierzone w Rosję.