Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki powiadomił w sobotę, że stan zdrowia rosyjskiego prezydenta Władimira Putina jest "skomplikowany", jednak błędem byłoby sądzić, że ten czynnik będzie wpływał na przebieg wojny przeciwko Ukrainie.

Władimir Putin / MIKHAIL KLIMENTYEV/KREMLIN POOL/SPUTNIK / PAP/EPA

Stan zdrowia (Putina) jest skomplikowany, lecz będzie on wojował do końca swoich dni, nie zatrzyma się i nie zrezygnuje. Błędem byłoby sądzić, że zdrowie (przywódcy Rosji) będzie wpływać na przebieg wojny - powiedział Skibicki, którego zacytowała agencja UNIAN.



Mówiąc o zdrowiu Putina, Skibicki wymienił zarówno dolegliwości fizyczne, jak i mentalne, wyrażając przekonanie, że u rosyjskiego prezydenta widoczne są objawy schizofrenii. Zobaczymy, co weźmie górę jako pierwsze - dodał. Szef HUR podkreślił także, że informacje o stanie zdrowia Putina są ukrywane.



Doniesienia o domniemanych poważnych chorobach przywódcy Rosji pojawiły się w pierwszych miesiącach po rozpoczęciu przez Kreml inwazji na Ukrainę. Jak zauważyła UNIAN, w ocenie niektórych źródeł mogły być to próby celowej dezinformacji.