Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej będzie stale obecna w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformował dyrektor generalny MAEA po zakończeniu swojej misji w okupowanej przez Rosjan elektrowni. Przewożący 3 tys. ton kukurydzy z Ukrainy statek towarowy "Lady Zehma" z powodu awarii steru osiadł na mieliźnie w cieśninie Bosfor w Turcji - poinformowały lokalne władze morskie i biuro gubernatora Stambułu. Czwartek to 190. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje z przebiegu wojny znajdziecie w zapisie naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia wojenne na Ukrainie / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

21:50

Prezydent Białorusi twierdzi, że wojna rosyjsko ukraińska wkrótce się skończy. Według Aleksandra Łukaszenki powodem będzie rzekomy konflikt między prezydentem Wołodymyrem Zełeńskim i dowództwem armii. To właśnie wojsko, miałoby przekonać władze w Kijowie do układu z Kremlem. Łukaszenko utrzymuje, że wojsko jest zniechęcone i twierdzi, że - jak to ujmuje - "Polacy zacierają ręce i zaczynają dzielić ukraińskie ziemie".

21:11

Przewożący 3 tys. ton kukurydzy z Ukrainy statek towarowy "Lady Zehma" z powodu awarii steru osiadł na mieliźnie w cieśninie Bosfor w Turcji - poinformowały lokalne władze morskie i biuro gubernatora Stambułu.



Miejscowe władze podały, że 173-metrowy statek został bezpiecznie zakotwiczony w zatoce Bebek. Ruch morski w cieśnienie Bosfor został tymczasowo zawieszony.



20:35

To zaskakujące, że misja ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (w okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej) trwała tylko dwie godziny - ocenił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

To przede wszystkim misja inżynieryjna, fizyczno-jądrowa, która przyjechała nie popatrzeć po prostu na stołówkę czy jakieś sale, a misja, która ma konkretne algorytmy badania tego, co się dzieje z mechanizmem zarządzania taką skomplikowaną infrastrukturą, jak elektrownia atomowa - powiedział Podolak na antenie ukraińskiej telewizji. Jego wypowiedź przytacza portal Ukraińska Prawda.

Jak dodał, zadaniem ekspertów jest ustalenie, "czy istnieje zagrożenie radiologiczne, nuklearne, w jakim stanie znajduje się reaktor". Dlatego dziwi mnie, że zajęło to tylko dwie godziny - powiedział. Tym bardziej, że, jak wskazał, wszędzie "kręcą się Rosjanie i opowiadają, co tam przyleciało".



20:00

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej będzie stale obecna w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformował dyrektor generalny MAEA po zakończeniu swojej misji w okupowanej przez Rosjan elektrowni.

Kończymy naszą długo oczekiwaną wizytę (...) Jest jeszcze dużo do zrobienia. Moja ekipa tu pozostaje. Co ważniejsze, ustanawiamy stałą obecność MAEA tutaj (w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej) - powiadomił Grossi w nagraniu opublikowanym na Twitterze.

19:35

W Zdwyżiwce znaleziono dotąd 16 zabitych przez Rosjan cywilów. Rosyjskie wojska stacjonowały w tym regionie w marcu, popełniając liczne zbrodnie na ludności cywilnej. Później armia agresora wycofała się z tej części kraju.

19:11

Ciało zakatowanego przez Rosjan cywila ze związanymi rękami i w worku na głowie znaleziono w miejscowości Zdwyżiwka pod Buczą w obwodzie kijowskim - powiadomił szef kijowskiej policji Andrij Niebytow.

Związali ręce, założyli na głowę worek i zabili. Ciało tego zamęczonego przez okupantów mężczyzny znaleźliśmy dzisiaj na byłych pozycjach rosyjskiej armii w Zdwyżiwce - napisał Niebytow. Zabity ma obrażenia na szyi i tułowiu.

18:44

Rosyjskie wojska otrzymały od Władimira Putina rozkaz zajęcia całego obwodu donieckiego Ukrainy do 15 września - powiedział przedstawiciel ukraińskiego sztabu generalnego gen. Ołeksij Hromow.

18:22

W zakopiańskich szkołach podstawowych naukę w nowym roku szkolnym rozpocznie około 257 dzieci z Ukrainy, a w szkołach ponadpodstawowych będzie się uczyło kilkunastu Ukraińców - przekazały wydziały edukacji Urzędu Miasta Zakopane i Starostwa Tatrzańskiego. Dokładne szacunki nie są jeszcze znane, ponieważ ukraińscy uczniowie są ciągle zapisywani do szkół.

17:53

Prezydent Rosji Władimir Putin przybył do obwodu kaliningradzkiego - podała agencja AFP. Według portalu Flightradar24 samolot z politykiem na pokładzie do Kaliningradu leciał przesmykiem pomiędzy estońską i fińską przestrzenią powietrzną.

Putin rozpoczął swoją wizytę w Kaliningradzie od spotkania w jednej z tamtejszych szkół z uczniami - laureatami olimpiad i konkursów z zakresu kultury, sztuki, nauki i sportu. Spotkanie odbyło się z okazji obchodzonego w Rosji 1 września Dnia Wiedzy.

17:33

W ciągu tych kilku godzin udało nam się zebrać wiele informacji - powiedział szef MAEA Rafael Grossi, który stoi na czele misji tej organizacji do okupowanej przez Rosję elektrowni atomowej.

Zgromadziliśmy wiele informacji. Zobaczyłem te kluczowe rzeczy, które potrzebowałem zobaczyć - powiedział Grossi. Cytuje go agencja AFP, uściślając, że wypowiadał się dla "towarzyszących misji rosyjskich mediów".

16:50

Zdecydowana większość społeczeństwa węgierskiego jest przeciwna sankcjom nakładanym na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę - wynika z opublikowanego sondażu ośrodka Szazadveg.



Sondaż badał poparcie dla 15 różnych rodzajów sankcji przeciwko Rosji i form wsparcia Ukrainy. Najwięcej ankietowanych (81 proc.) opowiedziało się przeciwko nakładaniu ograniczeń na turystów rosyjskich w Europie, a także przeciwko kupowaniu przez Unię Europejską (UE) i państwa członkowie broni dla Ukrainy.



Ankietowani opowiedzieli się również przeciwko zakazowi importu rosyjskiej ropy (78 proc.), szkoleniu przez UE ukraińskich żołnierzy (77 proc.), całkowitemu odcięciu się od dostaw rosyjskiego gazu (75 proc.), materiałów dla elektrowni jądrowych (74 proc.) i węgla (71 proc.), a także m.in. przeciw zamknięciu europejskiej przestrzeni powietrznej dla lotów - w tym cywilnych - z Rosji (68 proc.).



Według sondażu większość Węgrów nie popiera też wydalania czołowych rosyjskich polityków i dyplomatów z Europy (61 proc.), wycofania się dużych międzynarodowych firm z Rosji (57 proc.) oraz unijnego finansowania odbudowy Ukrainy (54 do 43 proc.).



Tylko w jednym przypadku zwolennicy sankcji osiągnęli przewagę nad przeciwnikami: wprowadzenia obostrzeń przeciw rosyjskim oligarchom i ich majątkom (54 do 37 proc.).

16:11

Rosja rozpoczęła w czwartek zakrojone na szeroką skalę manewry wojskowe z udziałem kilku państw sojuszniczych, w tym Chin. Jak pisze agencja AFP, wspólne ćwiczenia są oznaką zbliżenia Moskwy i Pekinu w obliczu napięć obu krajów ze Stanami Zjednoczonymi.

15:55

Medevac Hub w Jasionce powstał, aby pomagać obywatelom Ukrainy. Ukraina nie pozostanie sama w walce z rosyjskim agresorem. Zajmujemy się pacjentami, aby mogła prowadzić walkę o wolność - powiedział w Jasionce k. Rzeszowa minister zdrowia Adam Niedzielski.



15:47

Ponad 200 tys. uchodźców z Ukrainy może przyjechać w najbliższym czasie do Niderlandów, szacują naukowcy z instytutu Clingendael. Eksperci przypominają, że dotychczas z zaatakowanego przez Rosję kraju wyjechało 6,9 mln Ukraińców.

15:40

Rosyjska armia straciła na wojnie ponad 900 żołnierzy elitarnych jednostek, którzy m.in. byli wykorzystywani zamiast piechoty do zadań szturmowych - ustaliła BBC. Nie są to pełne dane, a jedynie wyliczenia na podstawie dostępnych publicznie informacji.



Wśród potwierdzonych przez BBC strat jest 151 wojskowych specnazu (sił specjalnych) wywiadu wojskowego GRU, 245 funkcjonariuszy formacji specjalnych Rosgwardii (podlegającej MSW), 20 funkcjonariuszy z Federalnej Służby Bezpieczeństwa i Federalnej Służby Ochrony, 337 żołnierzy piechoty morskiej, 144 żołnierzy wojsk powietrznodesantowych. Zginęło także 67 pilotów wojskowych.

15:13

Ukraińska Prawda podaje, że prezydent Alaksandr Łukaszenka zapowiedział, iż wróci do rozmów o rozmieszczeniu rosyjskiej broni jądrowej na terytorium Białorusi w przypadku ataku na ten kraj lub w chwili pojawienia się amerykańskiej broni jądrowej w Polsce.

14:24

"Dialog z Rosją trzeba kontynuować, aby zapobiec eskalacji konfliktu na Ukrainie" - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron, obiecując dalsze poparcie swojego kraju dla Kijowa w "długiej wojnie".

"Musimy przygotować się na długą wojnę" - podkreślił Macron podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym w Pałacu Elizejskim, wytyczając cele swojej polityki zagranicznej.

13:58

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) przybyła do kontrolowanej przez siły rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy - potwierdził ukraiński koncern Enerhoatom.

Reporter agencji Reutera pisze, że delegacja przybyła w dużym konwoju. W okolicy jest wielu rosyjskich wojskowych.

Misja czekała na wyjazd z terenu kontrolowanego przez rząd w Kijowie ze względu na trwające w okolicy elektrowni ostrzały.

13:12

Prezydent Rosji Władimir Putin nie weźmie udziału w sobotnich uroczystościach pogrzebowych ostatniego przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa - poinformował Kreml, cytowany przez agencję Reutera.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Putin dziś pożegnał Gorbaczowa w moskiewskim Centralnym Szpitalu Klinicznym, gdzie we wtorek zmarł prezydent ZSRR. Do szpitala Putin pojechał przed wylotem do Kaliningradu.

Kreml przekazał, że Putin nie weźmie udziału w pogrzebie, bo "nie pozwoli mu na to roboczy grafik" - pisze portal Meduza.

13:08

"Rosja rzeczywiście pokazała, że ma ciągle swoje imperialistyczne zamiary, nie rezygnuje z tych zamiarów. Jest w stanie nadużywać siły militarnej, jest w stanie próbować realizować swoje cele z pogwałceniem prawa międzynarodowego" - mówi w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim attaché obrony RP w Waszyngtonie. Generał brygady Krzysztof Nolbert podkreśla, że znaczenie militarne Polski zmieniło się wraz z inwazją Rosji na Ukrainę. Sojusznicy zrozumieli to, o czym Polska mówiła od dawna - że należy wzmacniać wschodnią flankę NATO.

Przeczytaj więcej na ten temat: Attaché obrony w Waszyngtonie: Rosja pokazała, że ciągle ma imperialistyczne zamiary

12:58

Lato w Unii Europejskiej/ Lato w Ukrainie.

12:51

Władimir Putin na pogrzebie Gorbaczowa.

12:45

Ukraińska poczta wydała serię 8 znaczków z wizerunkiem psa Patrona. Uroczy zwierzak razem z pirotechnikami z Czernihowa oczyszcza teren z pozostawionych przez Rosjan ładunków wybuchowych.

Zobacz również: Psi saper Patron trafił na charytatywne znaczki pocztowe

12:34

Mimo że niemal we wszystkich klasach uczy się dwa razy więcej uczniów i tak nie mogliśmy przyjąć wszystkich chętnych. W czasie wakacji niemal codziennie ktoś pytał, czy są wolne miejsca w poszczególnych klasach - powiedział PAP w czwartek Piotr Pipka, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu.

Przemyska placówka to jedna z pięciu szkół ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce i jedyna w woj. podkarpackim. W ramach zespołu działa oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące.

12:22

Na trzy godziny została zawieszona misja pracowników Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, będących w drodze do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Rosjanie nie przerywają ostrzału prowadzącej do niej drogi. Misja utknęła na blockpoście, oddalonym o 20 km od linii frontu. Jak wcześniej podał ukraiński koncern Energoatom, siły rosyjskie przeprowadziły kolejne "prowokacje" na terenie kontrolowanej przez nie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Władze informują również o eksplozjach i ostrzale w Enerhodarze - mieście, w którym znajduje się elektrownia. Zniszczenia są duże, pojawiają się doniesienia o rannych i ofiarach śmiertelnych wśród ludności cywilnej.

12:08

Na trzy godziny została zawieszona misja pracowników Międzynarodowej Agencji Atomu, będąca w drodze do zaporoskiej elektrowni atomowej. Rosjanie nie przerywają ostrzału prowadzącej do niej drogi. Misja utknęła na blokpoście, 20km od linii frontu.

11:44

11 willi na Sardynii, należących do rosyjskiego magnata finansowego Wiaczesława Mosze Kantora, zostało skonfiskowanych przez włoską Gwardię Finansową w ramach decyzji o zamrożeniu majątku oligarchów z Rosji - podały lokalne media na wyspie.

68-letni Kantor, jeden z największych w Rosji producentów nawozów, ściśle związany z prezydentem Władimirem Putinem, został wpisany na unijną listę osób objętych sankcjami.

Jego luksusowe wille znajdują się m.in na Szmaragdowym Wybrzeżu na Sardynii. Jedna z nich, jak podają media, graniczy z rezydencją Villa Certosa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego w Porto Rotondo.

11:38

Władze USA sądzą, że Rosja boryka się z poważnym niedoborem żołnierzy na Ukrainie i poszukuje nowych sposobów na uzupełnienie tych braków - podała w czwartek stacja CNN, powołując się na dwa anonimowe amerykańskie źródła.

USA mają "wiarygodne doniesienia", że ministerstwo obrony Rosji "prawdopodobnie rozpocznie" werbunek skazanych kryminalistów "w zamian za darowanie wyroków i rekompensatę finansową" - dodali cytowani urzędnicy.

Prezydent Rosji Władimir Putin rozkazał zwiększenie liczebności rosyjskiej armii o 137 tys., ale nie jest jasne, w jaki sposób resort obrony ma zamiar tego dokonać. Pentagon oceniał w sierpniu, że podczas wojny na Ukrainie zginęło lub rannych zostało nawet 80 tys. rosyjskich żołnierzy.

11:35

Pierwszy dzień szkoły w okupowanym Mariupolu.

11:29

"83 lata temu nazistowskie Niemcy napadły na Polskę, wkrótce zrobił to też ZSRR. Było to możliwe w związku z polityką obłaskawiania agresora i umową Stalin-Hitler, która uruchomiła wojnę. Niestety historia się powtarza. Dziś, kiedy Ukraina walczy z agresorem, musimy kontynuować dla niej wsparcie" - oświadczył szef MSZ Łotwy Edgars Rinkeviczs w czwartek, w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

11:24

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało niemal 6 mln osób, z czego najwięcej, bo 2 mln osób wjechało w marcu - wynika z danych opublikowanych przez Straż Graniczną. Drugim w kolejności miesiącem pod względem liczby odpraw jest sierpień.

Z danych opublikowanych na Twitterze przez Straż Graniczną wynika, że od 24 do 28 lutego do Polski wjechało 355 tys. osób, a już w marcu granicę z Ukrainy do Polski przekroczyły 2 mln osób. Spadek liczby przekraczających granicę zanotowano w kwietniu, wtedy granicę przekroczyło 661 tys. osób.

Z kolei w maju funkcjonariusze SG odprawili 669 tys. osób, w czerwcu 707 tys. osób, zaś w lipcu 722 tys. osób. Wzrost liczby odpraw widać w sierpniu, kiedy to odprawiono 781 tys. osób.

11:01

Rawil Maganow, prezes zarządu drugiego co do wielkości rosyjskiego koncertu naftowego Łukoil nie żyje - informuje Reuters, powołując się na swoje źródła. Jak przekazano, zginął po upadku z okna szpitalnego w Moskwie.

10:43

Rosjanie mogą zastosować manipulacje i nie dopuścić misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) do kluczowych obiektów na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - ostrzegł ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko.

Minister przekazał, że strona ukraińska omówiła z misją MAEA listę obiektów w elektrowni, które powinny zostać skontrolowane - pisze w czwartek koncern Enerhoatom.

10:34

Rosjanie mogą zastosować manipulacje i nie dopuścić misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) do kluczowych obiektów na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - ostrzegł ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko.

Minister przekazał, że strona ukraińska omówiła z misją MAEA listę obiektów w elektrowni, które powinny zostać skontrolowane - pisze w czwartek koncern Enerhoatom.

10:21

Na Ukrainie zginął brytyjski wolontariusz, który wyjechał do tego kraju pracować jako medyk - podały media. Informację o jego śmierci przekazała siostra, która prowadzi zbiórkę na sprowadzenie ciała do kraju.

Jak poinformowała Lorna Mackintosh, jej brat Craig zginął 24 sierpnia "na linii frontu".

Rzecznik brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych oświadczył agencji PA, że resort wspiera rodzinę mężczyzny, który zginął, oraz jest w kontakcie z lokalnymi władzami na Ukrainie.

10:11

W wyniku agresji Rosji przeciwko Ukrainie od 24 lutego uszkodzonych zostało 2,4 tys. placówek oświatowych, w tym 270 zostało zniszczonych całkowicie - podało w czwartek ministerstwo oświaty i nauki Ukrainy.

Jak poinformował wiceminister oświaty Andrij Witrenko, z ok. 12,9 tys. szkół 3,5 tys. będzie działać w trybie stacjonarnym, 4,5 tys. w trybie mieszanym, zaś w pozostałych nauczanie odbywać się będzie zdalnie - napisała agencja.

10:02

Reaktor jądrowy na Ukrainie został zamknięty z powodu ostrzału - informuje Reuters.

09:46

Eksplozje w Enerhodarze.

09:39

Ukraina otrzyma dwa systemy NASAMS z USA w 2024 r. - informuje Pentagon.

09:33

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dotarła do posterunku w Nowoaleksandrówce, oddalonej o 20 kilometrów od linii frontu. Ukraińskie agencje, cytując osoby eskortujące międzynarodowych ekspertów mówią, że w tym miejscu słychać odgłosy eksplozji. I na razie ta kolumna Agencji Energii Atomowej została zatrzymana.

Mer Enerhodaru uważa, że Rosjanie chcą zdyskredytować ukraińskie siły zbrojne w oczach mieszkańców okupowanego miasta - mówił Dmytro Orłow w ukraińskiej telewizji. Według niego jednak, mało kto wierzy w te twierdzenia, bo ostrzał miasta odbywa się z miejsc, w których nie ma Ukraińców.

"Dziś mamy dwie sekundy od wystrzału pocisku do trafienia. Wystarczy przeczytać podstawowy podręcznik do fizyki, by zrozumieć, że dystans, z którego prowadzony jest ostrzał wynosi od jednego do dwóch kilometrów od miatsa, a to okupowane przez Rosjan terytoria" - mówił Orłow.

09:21

09:12

Rosyjskie wojska, które zajmują Zaporoską Elektrownię Atomową w Enerhodarze, zagrażają światu, a także samym sobie - powiedział PAP pracownik tej siłowni, który kilka dni temu zdołał uciec z okupowanych terenów południowej Ukrainy. Dodał, że ewentualne następstwa awarii w elektrowni w Enerhodarze będą o wiele gorsze, niż w przypadku katastrofy w Czarnobylu w 1986 roku.

08:51

Siły ukraińskie w ramach prowadzonej ofensywy na południu kraju używają pocisków przeciwradarowych HARM, aby zniszczyć rosyjskie radary, które są kluczowe dla obrony przeciwlotniczej Rosji - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Rosja twierdziła wcześniej, że odzyskała fragmenty tego typu broni, która jest przeznaczona do lokalizowania i niszczenia radarów. Rosja stawia na pierwszym miejscu silną naziemną obronę przeciwlotniczą - zasięg radarów, który to umożliwia, jest krytyczną zdolnością w jej operacji na Ukrainie. Znaczna, trwała degradacja rosyjskich radarów za pomocą HARM-ów byłaby poważnym ciosem dla i tak już kłopotliwej świadomości sytuacyjnej Rosji" - dodano.

08:27

Dmytro Orłow, lojalny wobec Kijowa mer Enerhodaru, w którym znajduje się elektrownia, poinformował, że siły rosyjskie od rana prowadzą ostrzał miasta. Jak dodał, wykorzystywane są moździerze, broń automatyczna, pociski oraz lotnictwo.

Strona rosyjska poinformowała o trzech zabitych i rannych wskutek ostrzałów, o które oskarżyła siły ukraińskie.

Orłow przekazał, że wojska rosyjskie trafiły w budynki mieszkalne i m.in. przedszkola.

Telegram

08:19

Szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch napisał w komunikatorze Telegram, że "Rosjanie prowadzą ostrzał artyleryjski uzgodnionej wcześniej trasy przejazdu misji MAEA z Zaporoża do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej".

Jak dodał, delegacja "nie może kontynuować ruchu ze względów bezpieczeństwa".

Zażądał od strony rosyjskiej "zakończenia prowokacji i zapewnienia bezpiecznego dostępu misji do ukraińskiego obiektu jądrowego".

08:00

Mimo silnych ostrzałów w okolicy misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) wyrusza z Zaporoża do Enerhodaru, do kontrolowanej przez siły rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - podaje Reuters.

Rafael Grossi, szef MAEA, który stoi na czele misji, podkreślił, że wie ona o "zintensyfikowanych działaniach militarnych w okolicy", ale kontynuuje realizację swojego planu, zakładającego wizytę w elektrowni i spotkanie z jej personelem.

07:56

Po rosyjskiej inwazji ukraińskie dzieci szybko wydoroślały: pomagały w bunkrach, dbały o rannych rodziców, nosiły jedzenie wojskowym, a zamiast na placu zabaw musiały siedzieć w piwnicach - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Ten rok szkolny wszyscy zaczynają inaczej. Niektórzy daleko od domu - w innych regionach Ukrainy czy w innych krajach. Niektórzy zdalnie - online. Niektórzy w swojej szkole czy na swoim uniwersytecie, ale nie w spokoju..." - powiedział prezydent w odezwie do uczniów i studentów.

"Tego lata nikt nie miał lata. Jakby po zimie od razu przyszła zima. Zamiast na placach zabaw, dzieci musiały być w piwnicach. Zamiast grać w piłkę na dworze, trzeba było pozostawać dorosłymi i słuchać tragicznych wiadomości... Ale byłyście odważne i podjęłyście swój wybór: na rzecz Ukrainy" - zwrócił się do dzieci Zełenski, zaznaczając, że ukraińskim dzieciom "skradziono część dzieciństwa, część młodości".

07:43

Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ostatniej doby uderzenia na pozycje, punkty dowodzenia i trasy logistyczne wroga na południu Ukrainy. Zniszczono 12 rosyjskich czołgów - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

"Sytuacja na naszym obszarze operacyjnym pozostaje trudna, ale jest pod kontrolą (ukraińskich) sił obronnych. Siły wroga w dalszym ciągu prowadzą działania wojenne bez znacznych zmian w składzie i pozycji ich jednostek. By chronić się przed działaniami naszych jednostek, zdalnie minują trasy prowadzące do ich pozycji" - napisano w komunikacie dowództwa.

07:27

Medevac Hub, który powstał w Jasionce k. Rzeszowa, będzie wykorzystywany do szybkiej relokacji ukraińskich pacjentów do krajów Unii Europejskiej, stąd jego lokalizacja przy lotnisku - wskazał w wypowiedzi dla PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

"Medevac Hub Jasionka będzie służył wsparciu unijnego mechanizmu ochrony ludności, który obecnie jest wykorzystywany do relokacji pacjentów z Ukrainy. Polska od początku rosyjskiej agresji wspiera Ukrainę, także w aspekcie medycznym" - powiedział rzecznik MZ.

07:14

Od wczesnego rana w czwartek siły rosyjskie ostrzeliwują Enerhodar na południu Ukrainy, są ranni - poinformował Dmytro Orłow, mer tego miasta. W Enerhodarze znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa, do której tego dnia ma przybyć misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

"Enerhodar. Od piątej rano nie ustają moździerzowe ostrzały miasta. Słychać wystrzały z automatów" - napisał lojalny wobec władz w Kijowie mer w komunikatorze Telegram. Jak dodał, trafiono w kilka obiektów cywilnych. Ustalana jest liczba poszkodowanych osób. Orłow zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w domach.

Telegram

06:50

Handel kwitnie mimo wojny za wschodnią granicą, a polscy przedsiębiorcy garną się do odbudowy. Urzędnicy obiecują znoszenie barier. A jest ich sporo - ocenia czwartkowy "Puls Biznesu".

"Gdy w czerwcu Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło rejestrację do programu współpracy na rzecz przygotowań do wznowienia eksportu i powojennej odbudowy Ukrainy, nie spodziewało się takiego odzewu" - czytamy.

06:33

Od początku wojny do Polski przez granicę zewnętrzną wjechało 74 tys. obywateli Rosji; w tym samym czasie wyjechało 97,7 tys. - poinformowała PAP rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Dodała, że w takim samym okresie 2019 roku, czyli przed pandemią do Polski wjechało 807 tys. Rosjan.



06:28

Sankcje wobec Rosji nie zostaną zniesione, nawet jeśli protesty rozpoczną się zimą z powodu wysokich cen energii, powiedziała minister spraw zagranicznych Niemiec. W takim przypadku konieczne będzie zapewnienie ludziom pomocy społecznej, a nie znoszenie sankcji - powiedziała Annalena Baerbock.

06:09

Prezydent Andrzej Duda na Westerplatte: Obserwujemy dzisiaj, że Rosja wraca do swoich imperialistycznych pragnień, by górować nad innymi narodami, trzymać je "za gardło", a jeśli nie chcą się poddać - by je zniszczyć, jesteśmy tego świadkami w stosunku do Ukrainy.

05:55

Szwecja przeznaczy 500 mln koron na pomoc wojskową dla Ukrainy. Szwedzka minister spraw zagranicznych Ann Linde powiedziała, że przygotowywany jest 7. pakiet wojskowy dla Ukrainy. Przede wszystkim zapewnia amunicję artyleryjską.



05:44

Rosyjska armia rozpoczyna na poligonach Wschodniego Okręgu Wojskowego manewry Wostok-2022, w których weźmie udział ponad 50 tys. żołnierzy i ok. 5 tys. sztuk sprzętu (140 samolotów, 60 okrętów, łodzi i jednostek wsparcia - podaje BBC News. Manewry armii Putina potrwają tydzień.

05:14

W sierpniu miesiąca Rosja zwiększyła obszar kontrolowanych przez siebie gruntów na Ukrainie o około 460 km². Odpowiada to okupacji ok. 19,48 proc. terytorium Ukrainy. ~0,08 proc. więcej niż na koniec lipca.

05:09

Irpień w obwodzie kijowskim zniszczony w rosyjskich ostrzałach. / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

05:05

Pierwszy most w obwodzie sumskim otwarty po wyzwoleniu spod rosyjskiej okupacji.