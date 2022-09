Ukraińska poczta wydała serię 8 znaczków z wizerunkiem psa Patrona. Uroczy zwierzak razem z pirotechnikami z Czernihowa oczyszcza teren z pozostawionych przez Rosjan ładunków wybuchowych.

Znaczki z psem Patronem / Foto: Ukrposhta/Facebook /

Każdy ze znaczków z Patronem kosztuje 31 hrywien. Jak informuje ukraińska poczta, część dochodu ze sprzedaży wyjątkowej serii trafi na cele charytatywne. Chodzi dokładnie o 8 hrywien ze sprzedaży każdego znaczka.

Kupując znaczki ze słynnym psem, można wesprzeć dwa cele charytatywne. Pierwszy to koordynowany przez założoną przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego fundację UNITED24 zakup pojazdu do rozminowywania terenu Armtrac 400. Drugi to wsparcie schronisk dla zwierząt.

W uroczystej premierze znaczków uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i uwieczniony na nich Patron. Znaczki można kupować w ukraińskich urzędach pocztowych, a także w sklepie internetowym ukraińskiej poczty i na portalach aukcyjnych.

Instagram Post

Patron (po ukraińsku jego imię oznacza Nabój) to pies rasy Jack-Russel terier. Ma dwa lata. W ostatnich miesiącach stał się znany na Ukrainie i poza jej granicami. Patron uczestniczy w rozminowywaniu w obwodzie czernihowskim. Jak znajdzie, zaczyna kopać. Potem dostaje smakołyk i do pracy wkracza saper - mówił jego opiekun saper Mychajło Iljew portalowi Suspilne. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zdradziła jakiś czas temu na Facebooku, że Patron uwielbia ser.

Instagram Post