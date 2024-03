11:10

Rosyjska armia już teraz przygotowuje się do następnej wojny; Kreml przewiduje konflikt z NATO w perspektywie dekady - ostrzegł amerykański magazyn "Foreign Policy", powołując się na rozmówców ze służb wywiadowczych Estonii.

"Moskwa sięgnęła głęboko do swoich zapasów pocisków artyleryjskich, zwiększyła produkcję, a nawet zwróciła się o dostawy do Korei Północnej i Iranu, co dało Rosji przewagę nad Ukrainą pod względem siły ognia w proporcji siedem do jednego" - zauważył Ants Kiviselg, szef estońskiego wywiadu wojskowego.

Dyrektor wywiadu zagranicznego Estonii zaznaczył, że "wojna pomiędzy Rosją i NATO nie jest niemożliwa do uniknięcia, ponieważ można zrobić jeszcze wiele, by odstraszyć Moskwę".

"Wiele zależy od naszych działań na Zachodzie" - podkreślił.

10:28

Ukraińskie drony z powodzeniem zaatakowały rafinerię w graniczącym z Moskwą obwodzie kałuskim w Rosji - poinformowały media z powołaniem na źródła w wywiadzie wojskowym Ukrainy HUR.

Portal Ukrainska Prawda napisał, powołując się na swoje źródła, że "drony dosięgły zaplanowanych celów i wyrządziły szkody".