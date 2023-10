Rosja i Hamas są do siebie podobni. Wszczęte przez nich konflikty mogą się rozprzestrzenić po całym świecie - powiedziała w Waszyngtonie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała też, że ryzyko rozszerzenia wojny na Bliskim Wschodzie jest realne.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

Rosja i Hamas są do siebie podobni. Tak jak powiedział prezydent Zełenski, ich esencja jest taka sama: celowo dążą do zabijania cywilów i dzieci, do brania ich jako zakładników. To jest barbarzyński sposób walki - powiedziała von der Leyen podczas przemówienia w siedzibie konserwatywnego think-tanku Hudson Institute w Waszyngtonie. Jak dodała, zarówno wspierany przez Iran Hamas, jak i Rosja - "klient" Iranu - dążą do wymazania swoich przeciwników z mapy świata i muszą zostać powstrzymani.

Realne ryzyko rozprzestrzenienia się konfliktu

Konflikt pozostawiony bez reakcji ma potencjał, by rozprzestrzenić się z Europy, przez Bliski Wschód, do Indo-Pacyfiku - mówiła szefowa KE. Dodała, że choć UE i USA muszą stanąć solidarnie z Izraelem, to również muszą zadbać o los cywilów ze Strefy Gazy.



Zaznaczyła też, że wobec gniewu "arabskich ulic w całym regionie", ryzyko rozszerzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie jest realne, ale nie jest nieuniknione.



Dialog Izraela z jego sąsiadami może i musi być kontynuowany - stwierdziła.

Wojna w Ukrainie musi się skończyć

Powiedziała też, że UE i USA muszą działać wspólnie, by Ukraina jak najszybciej wygrała wojnę z Rosją. Oceniła, że nałożone na Rosję sankcje dotkliwie uderzyły w jej gospodarkę, ale konieczne jest wywieranie dalszej presji na Moskwę.



Zwróciła też uwagę na to, że należy zwiększyć sankcje na Iran, który zaopatruje zarówno Rosję, jak i dostarcza 93 proc. sprzętu wojskowego bojówkom Hamasu.



Von der Leyen od czwartku przebywa w Waszyngtonie w związku z piątkowym szczytem USA-UE w Białym Domu, w którym udział weźmie również szef Rady Europejskiej Charles Michel. Jak zapowiedziała przewodnicząca KE, rozmowy z prezydentem Bidenem będą poświęcone głównie pomocy Ukrainie oraz konfliktowi Izraela z Hamasem. Innym wiodącym tematem będą rozmowy handlowe dotyczące sporu handlowego wokół amerykańskich subsydiów dla producentów samochodów elektrycznych oraz w sprawie minerałów krytycznych.