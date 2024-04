"Zagrożenie dla Drużkiwki i Konstantynówki stanowi potencjalną poważną przeszkodę operacyjną dla Ukrainy, której odwrócenie byłoby bardzo trudne" - informuje amerykański think-tank.

Analitycy ośrodka zauważają, że siły rosyjskie będą mieć kłopot z szybkim zajęciem miejscowości Czasiw Jar, "o ile siły ukraińskie będą miały zasoby potrzebne do utrzymania pozycji". Rosjanie wysłali w ten rejon swoje najskuteczniejsze oddziały. Siły powietrzno-desantowe (WDW), 102. pułk strzelców zmotoryzowanych, atakują obecnie obrzeża miasta. Te wojska wspierane są przez oddziały Armii Ługańskiej Republiki Ludowej i elementy WDW od południowego-wschodu.

Ukraińcy zaburzają rosyjską logistykę i bronią się - jak poinformował Syrski - "okopani po zęby". Jest jednak jasne, że bez amunicji będzie to opór daremny. Tak naprawdę, dalsze powodzenie ukraińskiej obrony zależy od tego, czy Stany Zjednoczone wznowią swoją pomoc. Władimir Putin ma jasny plan. Z Kremla na front miało dotrzeć polecenie zajęcia miasta do 9 maja, gdy Rosjanie obchodzą święto zwycięstwa w II wojnie światowej. Znamy to z przeszłości. Nad wojskami rosyjskimi oblegającymi Bachmut wisiał podobny nakaz w ubiegłym roku. Wówczas Ukraińcom udało się przedłużyć obronę do 20 maja. Tym razem wojska rosyjskie mogą poradzić sobie szybciej.