06:52

Mieszkańcy Szebiekina w obwodzie biełgorodzkim skarżą się, że muszą zapłacić 3 tys. rubli za ewakuację dzieci z miasta.

Od końca maja obwód biełgorodzki jest codziennie ostrzeliwany, w związku z czym gubernator Wiaczesław Gładkow zapowiedział ewakuację dzieci z rejonu szebiekieńskiego do kilku regionów oddalonych od linii frontu.

06:46

Choć Rosja straciła wiele ze swych wpływów w Europie po agresji na Ukrainę, nie oznacza to, że nie mogą one powrócić w przyszłości - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Raphael S. Cohen, analityk z renomowanego amerykańskiego think tanku RAND Corporation.

Rosja z pewnością straciła wiele z jej przedwojennych wpływów w Europie, zarówno z punktu widzenia dyplomacji, ekonomii, wojskowości czy przestrzeni informacyjnej - twierdzi Cohen. Podkreślił, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wielu rosyjskich dyplomatów, którzy byli jednocześnie oficerami wywiadu, zostało wydalonych z wielu europejskich krajów.

Również w przestrzeni informacyjnej Rosja dużo straciła. W związku z radykalnym zwrotem europejskiej opinii publicznej przeciwko Rosji, Kreml stracił wielu przyjaciół na kontynencie, przede wszystkim ze skrajnej prawicy i skrajnej lewicy - podkreśla Cohen.

Wiele z tych związków zostało zachwianych lub wprost zerwanych - dodaje analityk. Nawet pomimo wzmożonych wysiłków, aby pozbyć się rosyjskiej obecności, w Europie jest jeszcze z pewnością dużo rosyjskiego wywiadu - podkreśla analityk. Kreml wciąż przekupuje ludzi, nawet jeśli niekoniecznie wydają się oni na to podatni - dodaje.

06:38

Pracownicy moskiewskiego metra, zwolnieni w 2021 roku po opublikowaniu listy potencjalnych uczestników wiecu poparcia dla opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, uzyskali w sądzie nakaz przywrócenia do pracy.

06:31

Niemieckie samobieżne działo przeciwlotnicze Gepard w służbie Sił Zbrojnych Ukrainy.