Walki na południu Ukrainy, gdzie wojska tego państwa rozpoczęły ofensywę, by odbić z rąk rosyjskiego najeźdźcy Chersoń na razie rozwijają się na korzyść strony ukraińskiej - skomentował w środę dla stacji SkyNews prof. Michael Clarke, brytyjski ekspert ds. wojskowych pracujący na King’s College London.

Ukraiński funkcjonariusz w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

Ukraińcy utworzyli 80-kilometrowy front na północ i północny wschód od Chersonia, celem ich ofensywy może być odzyskanie Chersonia - przekazał Clarke.



Zwrócił uwagę na to, że według niepotwierdzonych informacji wojska ukraińskie w ciągu ostatniej doby odbiły położoną ok. 20 km na północny zachód od Chersonia Kyseliwkę. Brytyjski ekspert dodał, że w zasięgu ukraińskiej artylerii jest już Nowa Kachowaka, w której znajduje się tama na Dnieprze, a także początek kanału, który dostarcza wodę na Krym.



Leżące na południu Ukrainy Chersoń i niemal cały obwód chersoński znajdują się pod rosyjską okupacją od początku marca. To jedyne miasto obwodowe Ukrainy, które zostało zajęte przez wojska rosyjskie od marca.



W ostatnich dniach sztab generalny ukraińskiej armii przekazywał doniesienia o sukcesach natarcia w obwodzie chersońskim. 9 czerwca poinformowano o odzyskaniu części terytoriów w tym regionie.



Prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski mówił w nagraniu opublikowanym we wtorek, w 111. dniu wojny, że wyzwolenie Chersonia jest najważniejszym celem ukraińskiej armii na południu kraju.

Ukraiński dziennikarz: Klęska Rosjan na trasie Lisiczańsk-Bachmut

W poniedziałek rosyjskie wojska powietrznodesantowe i jednostki z samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej próbowały przejąć kontrolę nad ważną trasą Lisiczańsk-Bachmut; operacja zakończyła się klęską wroga - poinformował w środę na Facebooku dziennikarz ukraińskiej agencji UNIAN Roman Cymbaliuk.

"Podczas szturmu zginęło 16 rosyjskich żołnierzy, 12 zostało rannych, a pozostali wojskowi uczestniczący w ataku odmawiają udziału w dalszych natarciach" - napisał Cymbaliuk.



Droga z Lisiczańska i położonego tuż obok Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim do Bachmutu w obwodzie donieckim to ważny szlak transportowy, umożliwiający komunikację pomiędzy wschodnimi regionami oraz miastami Dniepr i Zaporoże, a także centralną i zachodnią częścią Ukrainy.