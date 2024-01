„Jest polityczna decyzja o przekazaniu Ukrainie dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów” – przekazał RMF FM unijny dyplomata. W Brukseli trwa spotkanie szefów dyplomacji UE. Wartość zamrożonych w UE rosyjskich aktywów wynosi ponad 200 mld euro, a wygenerowane zyski to jak szacuje Bruksela 15 mld euro w latach 2023-27.

Władimir Putin / Shutterstock

Według dyplomaty UE ostateczną decyzję powinni podjąć ambasadorowie 27 krajów. Niewykluczone, że stanie się to już w najbliższą środę. Inny dyplomata UE był nieco ostrożniejszy w tej sprawie. "Prace nad zamrożonymi rosyjskimi aktywami będą kontynuowane na szczeblu roboczym, ministrowie wymienili opinie na ten temat" - poinformował.

Polska zabiega, aby decyzja o przekazaniu Ukrainie dochodów z zamrożonych aktywów zapadła jak najszybciej, tak aby można ją było ogłosić w drugą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która wypada 24 lutego. Taka decyzja miałaby wymiar symboliczny i znacznie wzmocniłaby przygotowywany także w rocznicę wybuchu wojny 13. pakiet sankcji wobec Rosji.

Do tej pory przed ryzykiem prawnym i finansowym ostrzegał Europejski Bank Centralny, a niektóre kraje zgłaszały obawy co do retorsji ze strony Moskwy. Prace jednak przyśpieszyły między innymi dzięki współpracy Stanów Zjednoczonych z Unią w tej sprawie.