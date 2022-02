Wczoraj o 4 nad ranem została ogłoszona wojna. Obudził nas głośny dźwięk. Zajrzeliśmy do internetu i zobaczyliśmy, że Putin wypowiedział wojnę Ukrainie. Mój mąż i dzieci - mężczyźni - zostali tam. A ja z małymi dziećmi wsiadłam szybko do samochodu i wyjechałam - mówi w rozmowie ze specjalnym wysłannikiem RMF FM do Lwowa - mieszkanka Kijowa.

REKLAMA