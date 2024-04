Johnson oświadczył w środę, że mimo tych gróźb, zdecydował się "zrobić to, co słuszne", bo wierzy w informacje podawane przez wywiad o tym, że Putin nie zatrzyma się na Ukrainie i "może ruszyć na Bałkany" albo "wdać się w konfrontację z Polską".

Wolę wysłać pociski Ukrainie, niż wysyłać naszych żołnierzy - stwierdził. Według planu Johnsona głosowanie ma nastąpić w sobotę.

W nowym projekcie pakietu pomocowego dla Ukrainy republikanie zamieścili zapis, że pomoc gospodarcza dla Ukrainy nie może przekraczać 50 proc. wkładu na ten cel ze strony wszystkich darczyńców. Ponadto w ramach ukłonu wobec Trumpa - który zgłosił ten pomysł - zamieniono też część na umarzalną pożyczkę.

Odnosząc się do zapisu o 50 proc., wiceprzewodniczący KE Dombrovskis skomentował, że cieszy się z niego, bo ma nadzieję, że będzie to oznaczać zwiększenie pomocy USA. Według niego to na Europie spoczywa większość ciężaru pomocy; od początku wojny przeznaczyła na wsparcie Ukrainy niemal 100 mld dolarów, zaś tylko w tym roku przeznaczy ponad 15 mld na samą pomoc finansową.