Nie wiadomo, czym żywił się Vasuki indicus, ale dzięki znalezieniu innych skamieniałości w miejscu badań można było stwierdzić, że jego ofiarami były żółwie, krokodyle, prymitywne wieloryby czy duże gatunki ryb, np. sumy.

Do tej pory największym znanym wymarłym wężem był Titanoboa, odkryty w Kolumbii na początku XXI w. Szacuje się, że osiągał on 13 m i żył ok. 60 mln lat temu.

Jak stwierdził Jason Head, paleontolog z Uniwersytetu Cambridge, wspólną cechą obu tych węży jest to, że żyły one w okresie bardzo wysokich temperatur na Ziemi. Przypomniał, że węże są zimnokrwiste i temperatura otoczenia wpływa na ich wielkość. Oba gatunki żyły w erze kenozoicznej, która rozpoczęła się po zakończeniu ery dinozaurów 66 mln lat temu.

Największym żyjącym wężem jest pyton siatkowany, który może osiągnąć od 6 do 9 m długości.