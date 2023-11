Uszkodzony okręt Askold należy do klasy małych okrętów rakietowych. Jest zdolny do przenoszenia pocisków manewrujących Kalibr. Zwodowano go w 2021 roku. Do tej pory był poddawany testom.



Okręt nawet jeszcze nie pływał i nie brał udziału operacjach bojowych - przechodził ostatnie testy, aby następnie wypłynąć na morze i walczyć przeciwko naszemu państwu - powiedział Jurij Ihnat, rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych, cytowany przez portal nv.ua.

Sobotni atak na stocznię w Kerczu

W sobotę ukraińska armia poinformowała, że siły zbrojne Ukrainy ostrzelały port i stocznię w Kerczu na okupowanym Krymie. Do ataku użyto rakiet manewrujących.

W niedzielę dowódca Sił Powietrznych Ukrainy Mykoła Ołeszczuk przekazał, że ukraińscy piloci zatopili w Kerczu jeden z najnowocześniejszych okrętów Floty Czarnomorskiej Rosji, który mógł przenosić rakiety manewrujące Kalibr.

Informację tę częściowo potwierdziło ministerstwo obrony Rosji. Rosyjski resort oświadczył, że okręt Floty Czarnomorskiej, który znajdował się w stoczni w Kerczu, "uległ uszkodzeniu".