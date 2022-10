Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zwrócił się w niedzielę do szefów resortów obrony kilku krajów NATO. W rozmowie z nimi miał powiedzieć, że Ukraina przygotowuje prowokację z "brudną bombą". Na te słowa zareagował m.in. doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "To kłamstwo ze strony Rosji, podobne do poprzednich fałszywych oskarżeń" - oświadczył Mychajło Podolak.

Siergiej Szojgu / GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA

Co słyszeliśmy wcześniej od Rosji? Oskarżenia o nazizm, o prace nad bronią jądrową, o szkolenie gołębi bojowych. To wszystko absolutna bzdura - napisał Podolak na Twitterze. Co słyszymy teraz? "Brudna bomba", "wysadzenie tamy". To też są kłamstwa - dodał.

Nie ma żadnej "brudnej bomby". Są tylko brudne próby usprawiedliwiania ludobójstwa (przez Rosję) poprzez nowy fake - oświadczył doradca prezydenta.

Ze swej strony szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że "Rosjanie często oskarżają innych o to, co sami planują" i również zarzucił Moskwie szerzenie fałszywych informacji.



Kłamstwo Rosji o rzekomych ukraińskich planach użycia "brudnej bomby" jest równie absurdalne, co niebezpieczne - napisał Kułeba na Twitterze. Podkreślił, że Ukraina "nie ma żadnych "brudnych bomb i nie planuje ich posiadać".

Rosyjski minister obrony oskarża Kijów

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zwrócił się w niedzielę do szefów resortów obrony kilku krajów NATO.

Jak przekazało ministerstwo obrony Francji, Szojgu w rozmowie z ministrem Sebastienem Lecornu oświadczył, że Ukraina rzekomo może przygotować prowokację z użyciem "brudnej bomby". Taki sam wątek pojawił się w jego rozmowie z szefem resortu obrony Wielkiej Brytanii Benem Wallace'em - podała agencja Reutera. Jak podkreślono, Szojgu nie przedstawił na to żadnych dowodów.



Celem brudnej bomby jest rozsianie materiału radioaktywnego po trafieniu w cel, a przez to doprowadzenie do promieniotwórczego skażenia terenu.