Ukraińscy technicy wznowili dostawy energii elektrycznej na teren kontrolowanej przez Rosję elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W środę Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że dostawy energii do elektrowni zostały całkowicie przerwane.

Zdjęcie udostępnione przez firmę Maxar Technologies. Widać na nim elektrownię jądrową w Czarnobylu / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Ukraiński urząd dozoru poinformował agencję atomową w Wiedniu, że prace rozpoczęte wieczorem 10 marca zdołały doprowadzić do naprawy jednej sekcji zasilania.

Prace naprawcze będą kontynuowane pomimo trudnej sytuacji panującej poza terenem elektrowni jądrowej - czytamy w komunikacie.

Rosjanie przejęli kontrolę nad czarnobylską elektrownią