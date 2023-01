Rodzimą wersję tych pojazdów przekazała Ukrainie Kanada, która obiecała w sumie wysłanie 39 sztuk.

Według Politico, w połączeniu z Bradleyami, dostawy Strykerów mogą być zapowiedzią przekazania zachodnich czołgów. Europejska wersja portalu podała wcześniej, że Polska i Francja starają się przekonać Niemcy do udzielenia zgody na darowanie czołgów Leopard 2, ale według wtajemniczonego w rozmowy źródła portalu, Europejczycy czekają na ruch Amerykanów w tej kwestii.

"Jest dziwna wymiana zdań z Europejczykami, gdzie za każdym razem, kiedy ktoś o to pyta, Europejczycy mówią: cóż, wiecie, USA powinny pójść pierwsze. I administracja mówi i My chcemy, by Europejczycy ruszyli pierwsi, albo chcemy to zrobić razem. A Ukraińcy po prostu mówią: na litość boską, po prostu dajcie nam czołgi" - powiedział rozmówca portalu.