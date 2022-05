WHO obawia się, że zniszczenie systemu wodociągowego w Mariupolu może doprowadzić do rozprzestrzeniania się w mieście chorób zakaźnych, w tym cholery. Światowa Organizacja Zdrowia przygotowuje szczepionki przeciw tej chorobie – poinformowała regionalna dyrektorka WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych Dorit Nitzan.

Mariupol został praktycznie całkowicie zniszczony przez rosyjski ostrzał / AA/ABACA / PAP/Abaca Światowa Organizacja Zdrowia przygotowuje się do potencjalnej epidemii cholery na tymczasowo okupowanych terytoriach, zwłaszcza w Mariupolu, gdzie duża część infrastruktury miejskiej została zniszczona. Mamy informacje od naszych lokalnych partnerów, działających tam organizacji pozarządowych, że w Mariupolu na ulicach jest tylko bagno, a ścieki mieszają się z wodą pitną - podkreśliła Dorit Nitzan. Jest to ogromne ryzyko rozprzestrzeniania się wielu infekcji, w tym cholery. Pamiętamy, że przed 2011 rokiem w Mariupolu były przypadki cholery, więc przygotowujemy się - dodała. Według Nitzan zaopatrzenie w wodę w Mariupolu zostało "częściowo przywrócone", ale wiele rurociągów zostało zniszczonych. Dodała, że WHO przygotowuje zestawy przeciw cholerze i szczepionki, a także współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, aby pomóc mieszkańcom okupowanych terytoriów. Jak podaje agencja Ukrinform, agresja Rosji wywołała w Mariupolu katastrofę humanitarną. Miasto zostało praktycznie całkowicie zniszczone przez ostrzał rosyjskich najeźdźców. Mer Mariupola powiedział, że od początku rosyjskiej inwazji w mieście zginęło ok. 20 tys. cywilów. Obecnie w zablokowanym mieście przebywa około 100 tys. cywilów. Zobacz również: Rzecznik Kremla o zbrodniach w Buczy: Stoją za tym agencje PR

