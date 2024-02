Radosław Sikorski wrócił ze Stanów Zjednoczonych. Szef polskiej dyplomacji po wylądowaniu na warszawskim Okęciu zaapelował do polskiej opozycji, by wykorzystała swoje wpływy w Partii Republikańskiej i sprawiła, że pakiet pomocowy dla Ukrainy przestanie być blokowany.

Radosław Sikorski / Leszek Szymański / PAP

Radosław Sikorski powiedział, podsumowując na briefingu prasowym swoją wizytę w Nowym Jorku i Waszyngtonie, że szczególnym celem jego wystąpień były kraje Globalnego Południa i przekonanie ich, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie to "wojna niesprawiedliwa, kolonialna i w której powinny popierać Ukrainę zgodnie z pierwotnym głosowaniem w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ".

Radosław Sikorski dodał, że podczas wizyty w USA spotkał się też z senatorami i przypomniał, że amerykański Senat przegłosował już pakiet pomocy dla Ukrainy.

Niestety, Izba Reprezentantów została rozpuszczona na dwa tygodnie na przerwę. A szkoda, bo Ukraina pilnie potrzebuje amunicji, a to wymaga głosowania w Izbie Reprezentantów - zaznaczył.

Jeszcze raz sakramentalnie wzywam marszałka Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona do poddania sprawy pod głosowanie i naszą dzisiejszą opozycję do wykorzystania swoich wpływów, które ponoć ma na tą "trumpistowską" część Partii Republikańskiej, aby przestano blokować ten pakiet pomocowy dla Ukrainy - zaapelował.

Szef MSZ był pytany przez dziennikarzy, co w kontekście wojny Ukrainie będzie oznaczało ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa w nadchodzących wyborach prezydenckich w Ameryce.

Chciałbym to usłyszeć od tych w Polsce, którzy z nim sympatyzują. Chciałbym od nich usłyszeć komentarz do słów (Trumpa) o NATO i o decyzjach, aby blokować pakiet dla Ukrainy. Dlaczego nasi nacjonaliści z dzisiejszej opozycji uważają, że to jest dobre dla Ukrainy czy dla Polski? Bo ja tego nie rozumiem - powiedział szef polskiej dyplomacji.