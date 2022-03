"To, jak Polska przyjęła ukraińskich uchodźców, i z jak wielką serdecznością to zrobiła to wielkie osiągnięcie, Niemcy zrobią to samo" - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz po nieformalnym szczycie Unii Europejskiej w Wersalu.

Olaf Scholz / PAP/EPA/ODD ANDERSEN / POOL / Z naszej strony jest serce, jest chęć pomocy, jest solidarność - zadeklarował Scholz, podkreślając gotowość Niemiec do przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Będziemy się starać z całych sił, aby udowodnić, że podołamy temu zadaniu - zaznaczył. Według danych niemieckiej policji federalnej, od 24 lutego (dnia rosyjskiego ataku na Ukrainę) do Niemiec przybyło ok. 110 tys. uchodźców wojennych.



Jak podaje ONZ, w tym czasie Ukrainę opuściło już ponad 2,5 mln osób. Jak podkreślił Scholz, sama Polska przyjęła blisko 1,5 mln uchodźców.



To naprawdę wielkie osiągnięcie. Również to, z jaką serdecznością zostało to wykonane. I Niemcy zrobią to samo - skomentował Scholz.



Poinformował także, że uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Niemiec, zostaną solidarnie rozdzieleni między kraje związkowe i gminy.